Lo spagnolo Fermín Aldeguer conduce i suoi primi allenamenti

Lombok (Indonesia), 19 Mar Il giovane pilota spagnolo Fermín Aldeguer (Boscoscuro), che compirà 17 anni il 5 aprile, ha guidato la sua prima qualifica di allenamento essendo il più veloce nel terzo round libero del Gran Premio di Indonesia Moto2, che si è svolto sul bagnato sull'asfalto del circuito Mandalika dell'isola di Lombok. Aldeguer ha segnato un tempo più veloce di 1:47 .835 e ha battuto il suo connazionale Augusto Fernández (Kalex) e il britannico Jake Dixon (Kalex) di oltre 1,4 secondi, che è stato il più veloce nella prima giornata. Come nel caso della Moto3, la sessione Moto2 è iniziata con l'asfalto di Mandalika completamente bagnato, anche se senza la pioggia ha mantenuto la situazione stabile e quindi la pista ha iniziato ad asciugarsi e i piloti hanno potuto sfruttare il meteo un po' meglio, ma comunque rotolando fino a dodici secondi più lentamente rispetto al primo giorno, mentre quelli della categoria più piccola lo avevano fatto sette secondi più lentamente. Quella cifra ha rivelato il ritmo imposto dai principali piloti della Moto2, molto più lento, che ha già dato un'idea di quali sarebbero stati i «piani di lavoro» dei team. Il risalto spagnolo è stato uno dei momenti salienti del terzo stile libero, poiché Augusto Fernández è stato il primo chiaro leader della sessione, anche se in seguito è stato battuto da quasi un secondo e mezzo dal record di Fermín Aldeguer, che era sesto il primo giorno, in cui finivano fino a sette corridori di questa nazionalità i primi undici della tabella degli orari. E il terzo round di prove libere ha mantenuto praticamente lo stesso tono, con sei piloti spagnoli tra quelle posizioni, Fermín Aldeguer, Augusto Fernández, Jorge Navarro (Kalex), Pedro Acosta (Kalex), Arón Canet (Kalex) e Manuel González (Kalex), con l'unica assenza del campione del mondo Moto3 nel 2020, Albert Arenas (Kalex), in quel momento è stato «soffocato» in una certa misura dall'acqua sull'asfalto di quei momenti iniziali, così come Marcos Ramírez (MV Agusta) e Jeremy Alcoba (Kalex). La situazione non è cambiata durante la sessione, con un solido Fermín Aldeguer al primo posto fino agli ultimi minuti di una sessione in cui praticamente tutti i piloti hanno concentrato il loro lavoro sulla ricerca di un ritmo di gara con molti giri di fila con gomme d'acqua, con il chiaro obiettivo di vedere la durata dello stesso in la distanza di gara.