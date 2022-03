Lens vince nel campionato francese promuovendo la pace

LENS, Francia (AP) — Il Lens ha cambiato i suoi tradizionali colori «sangue e oro» con il blu e il giallo della bandiera ucraina sabato nella vittoria per 3-1 sul Clermont nel campionato francese.

L'obiettivo di solito suona in rosso e giallo. Il club francese del nord ha affermato che il messaggio era quello di promuovere la pace dopo l'invasione russa dell'Ucraina. I giocatori della squadra indossavano pantaloncini gialli e magliette blu con la parola «Pace» scritta in sei lingue parlate nello spogliatoio del club. Anche lo stadio dei padroni di casa è stato decorato con i colori giallo e blu.

Nella partita, Lens si è ripreso dalla perdita per un po 'per vincere la vittoria e piazzarsi al sesto posto in classifica.

Elbasan Rashani ha colto di sorpresa i padroni di casa per dare al Clermont il vantaggio nel periodo di 8 minuti. Kevin Danso ha pareggiato il punteggio con un calcio d'angolo e Florian Sotoca ha messo Lens davanti all'aggregato del primo tempo.

Massadio Haidara ha sigillato la vittoria dopo aver subito un rimbalzo, dopo il tiro di Jonathan Clauss che ha colpito la traversa quasi al momento della partita.

Clauss è stato un pezzo importante per tutta la partita e ha ricevuto una standing ovation quando ha lasciato il campo con un minuto dalla fine, due giorni dopo essere stato convocato per la prima volta nella nazionale francese.

Il campione in carica Lille si è recato sabato a Nantes e sta cercando di colmare il divario con gli altri contendenti per i biglietti per i campionati europei.