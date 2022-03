Leclerc vince la prima pole dell'anno e Sainz finirà terzo in Bahrain

Sports Writing, 19 Mar Il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) partirà per primo questa domenica al Gran Premio del Bahrain disputato sul circuito di Sakhir e che apre il Campionato del Mondo di Formula Uno, dove questo sabato è stato il migliore nella sessione di qualifiche, davanti al suo compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz che è arrivato terzo. Leclerc, 24 anni, ha ottenuto la sua decima pole da quando ha corso in F1 percorrendo i 5.412 metri della pista alla periferia di Manama - la capitale del Paese - in un minuto, 30 secondi e 558 millesimi, 123 in meno dell'olandese Max Verstappen (Red Bull), l'ultimo campione del mondo, che finirà secondo; e chi migliorato di soli sei millesimi il tempo di Sainz, che partirà dalla seconda fila, accanto all'altra Red Bull, quella del messicano Sergio Pérez. L'altro spagnolo, il doppio campione del mondo asturiano Fernando Alonso (Alpino), scatterà ottavo, dalla quarta fila; e al fianco del danese Kevin Magnussen (Haas). Entrambi partiranno dietro al sette volte campione del mondo inglese Lewis Hamilton (Mercedes) e al suo ex compagno di squadra Valtteri Bottas, ora in Alfa Romeo, che scatterà dalla terza fila. Dalla quinta, la prima gara del Campionato del Mondo di Formula Uno - prevista per 57 giri, per completare un percorso di 308,2 chilometri - l'inglese George Russell, il nuovo pilota Mercedes; e il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) affronteranno la prima gara del Campionato del Mondo di Formula Uno. CAPO arh/apa