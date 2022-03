Le altre vittime di Putin: «La Russia tratta i propri soldati come pezzi di carne, lasciandoli marcire»

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

«La Russia tratta i propri soldati come pezzi di carne, lasciandoli a marcire», dice in un video per la rete americana CBS un soldato soprannominato «fantasma». Dietro di lui, una dozzina di corpi di combattenti russi sono ammucchiati in un camion frigorifero.

Il giornalista del prestigioso segnale, Chris Livesay, è duro e onesto: «Nella guerra di disinformazione di Vladimir Putin, i suoi stessi soldati sono vittime».

È che nella sua macchina propagandistica completamente oliata, Mosca non parla di invasione e nasconde la resistenza ucraina. In quella menzogna, nasconde anche l'allarmante numero di vittime all'interno delle sue truppe, la maggior parte delle quali giovani coscritti.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina ha dichiarato che quasi 14.400 membri del personale russo sono morti in territorio invaso a partire da questo sabato. La Russia non fornisce informazioni, quindi è molto difficile confrontare i dati.

Inoltre, secondo i dettagli ucraini, le forze di Putin hanno perso anche 95 aerei, 115 elicotteri, 1.470 veicoli corazzati, 213 pezzi di artiglieria e altre attrezzature delle forze armate russe dopo l'invasione.

Le agenzie di intelligence statunitensi stimano che più di 7.000 soldati russi siano morti nelle tre settimane trascorse dall'invasione dell'Ucraina , una cifra che supera il numero di militari statunitensi che hanno perso la vita nelle guerre in Iraq e Afghanistan, secondo il New York Times.

Le vittime avranno implicazioni negative per l'efficacia delle truppe russe, comprese quelle che combattono con i carri armati, hanno detto funzionari statunitensi al New York Times.

Funzionari del Pentagono hanno detto al giornale che, quando il 10% dei membri di un'unità militare muore o viene ferito, quell'unità non è più in grado di svolgere azioni di combattimento.

Pochi giorni fa, Infobae ha raccontato come le madri dei soldati potrebbero diventare uno dei peggiori incubi di Putin.

La versione ufficiale - quella sostenuta dal governo russo e che amplifica la rete mediatica che sostiene la parola sempre più svalutata del Cremlino - afferma che solo i professionisti partecipano a quella che la Russia ha definito «operazione speciale» in Ucraina. Tuttavia, le famiglie di coscritti, coloro che svolgono il servizio militare obbligatorio o che partecipano a pratiche in alcune forze di sicurezza, non dicono la stessa cosa e in assenza di informazioni da parte delle autorità sul destino dei loro ragazzi, temono per loro. Per i genitori di questi ragazzi inesperti di 18 o 20 anni, che hanno a malapena un paio di mesi di addestramento nella migliore delle ipotesi, non esiste una «operazione speciale» ma una guerra alla quale le autorità russe hanno segretamente portato i loro figli ; una guerra per cui non sono preparati e in cui sono usato - gridano in mezzo alla loro disperazione - come «carne da cannone».

Durante un briefing del Pentagono degli Stati Uniti, pochi giorni fa è stato suggerito che un numero significativo di russi che combattono in Ucraina sono coscritti e questo potrebbe spiegare la loro inesperienza e mancanza di conoscenza di ciò che dovrebbero fare.

Le leggi russe vietano ai coscritti di partecipare ai combattimenti. Secondo l'avvocato Alexander Latynin, per legge, se un coscritto vuole volontariamente andare in guerra per contratto, può farlo ma deve avere almeno tre mesi di formazione o un mese, a seconda del suo livello di istruzione. Tuttavia, in pratica, i soldati sono stati costretti con metodi coercitivi a firmare contratti, dicono i loro parenti.

