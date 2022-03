L'Argentina crea un fondo per il grano per combattere

Buenos Aires (AP) - Il governo argentino ha aumentato la ritenuta alla fonte delle esportazioni di soia e farina e ha creato il Fondo di stabilizzazione del grano come misure per combattere l'inflazione, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato nella prima mattina di sabato.

Il presidente Alberto Fernández ha annunciato le misure venerdì sera. Pertanto, la conservazione delle esportazioni di prodotti a base di soia e farina aumenterà dal 31% al 33%, afferma la gazzetta ufficiale. La misura si applicherà fino al 31 dicembre.

Questo è il risultato del «aumento sostenuto dei prezzi dei generi alimentari che ha accelerato esponenzialmente con l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa», che ha avuto un forte impatto sul prezzo del grano, del mais, del girasole e dei loro derivati, secondo la Gazzetta ufficiale della Repubblica argentina. E mira a «stabilizzare i prezzi interni dei prodotti alimentari essenziali» della popolazione oltre a garantire «un volume adeguato alle esigenze di approvvigionamento del mercato interno, incoraggiando una maggiore produzione di questi beni», afferma.

Inoltre, lo stesso decreto crea un fondo fiduciario pubblico chiamato «Argentine Wheat Stabilizer Fund», al fine di stabilizzare il costo della tonnellata di grano utilizzata dai mulini del paese, per produrre pane il cui prezzo è salito alle stelle nelle ultime settimane nel paese sudamericano.

Fernández ha annunciato venerdì sera misure speciali per contenere l'inflazione nel Paese, che si è attestata al 4,7% a febbraio e all'8,8% finora quest'anno. Gli economisti prevedono che l'inflazione sarà superiore al 5% a marzo.

Il presidente ha anche annunciato venerdì una tavola rotonda con diversi settori produttivi per la prossima settimana.

Gli annunci arrivano poco dopo che Fernández ha ricevuto il sostegno del Congresso per rinegoziare il debito del paese da 45 miliardi di dollari con il Fondo Monetario Internazionale (FMI).