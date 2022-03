L'Argentina alza il record delle esportazioni di grano a 10 milioni di tonnellate

Buenos Aires, 19 Mar Argentina ha annunciato questo sabato l'apertura del registro delle esportazioni per 8 milioni di tonnellate di grano per la stagione 2022/23, sommando fino a 2 milioni di tonnellate precedentemente abilitate, in un contesto di aumento dei prezzi internazionali a causa della guerra in Ucraina e quando prevede «un record vendemmia». «Abbiamo deciso, per catturare i prezzi internazionali di questo frangente storico, di prezzi storici, di aprire record di esportazione per il raccolto 22/23 per un totale di 8 milioni di tonnellate di grano, che si aggiungono ai 2 milioni di tonnellate già autorizzate «, ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Bestiame e Pesca Argentina, Julián Domínguez, in una conferenza stampa. Con questa decisione, il governo di Alberto Fernández intende «dare ai produttori prevedibilità per la prossima semina del grano e raggiungere un nuovo record di produzione», ha detto Domínguez. «Speriamo che il raccolto 22/23 sia un nuovo record di produzione in Argentina», ha affermato Domínguez. La misura per consentire le esportazioni di grano per un totale di 10 milioni di tonnellate fa parte del forte aumento dei prezzi internazionali di cereali e derivati dall'invasione russa dell'Ucraina, due principali produttori agricoli ed esportatori in tutto il mondo, che ha anche aumentato il costo dei fertilizzanti e fitosanitari. «Il produttore argentino non ha catturato il prezzo di guerra», ha detto Domínguez sulla base dei registri delle esportazioni, che ha detto di dover affrontare il nuovo raccolto «con fertilizzanti e prezzi fitosanitari molto più alti». L'Argentina, che nel 2020 è stato il settimo esportatore di grano al mondo, ha già venduto quasi tutto il grano da esportare nella stagione 2021/22 per 13,9 milioni di tonnellate, secondo i dati della Borsa del Rosario.