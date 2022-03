L'americana Riley guida il torneo PGA Valspar Championship in Florida

L'americano Davis Riley ha chiuso sabato con una carta con 62 colpi (-9), il suo miglior round della US PGA, portandosi in vantaggio di due colpi dopo il terzo round del torneo Florida Vlaspar Championship.

Il venticinquenne rookie, la cui unica Top 10 del tour è stata il settimo posto alle Bermuda lo scorso ottobre, si è piazzato in cima all'evento della Florida con 195 colpi (-18) in 54 buche al Copperhead Course di Innisbrook a Palm Harbor, in Florida.

Il 399esimo nel mondo, ha avuto uno spettacolare terzo round senza spauracchi e ha segnato un tiro di 69 piedi sulla nona buca.

«Ero entusiasta che entrasse», ha detto Riley. «Ho avuto un ottimo inizio. Mi sembrava di avere un po' di slancio. È stata una giornata fantastica».

Riley ha battuto il vecchio record in 54 buche del torneo 199, stabilito dal sudcoreano K.J. Choi nel 2002 e eguagliato da Hadwin nel 2017 e Sam Burns e Keegan Bradley l'anno scorso.

Il collega americano Matthew NeSmith, che ha guidato il giorno prima in 36 buche, ha sbattuto le 16 e 17 buche per inciampare di nuovo ed è sceso al secondo posto con 197 (-16), mentre il campione in carica Sam Burns e il connazionale Justin Thomas sono finiti a pari merito per il terzo con 198 (-15).

Il cileno Mito Pereira e il venezuelano Jhonattan Vegas hanno concluso la giornata a pari merito per il 34° posto con 207 colpi (-6) ciascuno dopo aver consegnato le carte con 68 (-3) e 72 (+1), rispettivamente.

I latinoamericani che sono stati eliminati dopo il secondo turno di venerdì sono stati i messicani Carlos Ortiz e Abraham Ancer, così come l'argentino Emiliano Grillo.

- Risultati di sabato dopo il terzo round del torneo PGA Tour Valspar Championship (Par-71):

1. Davis Riley (Stati Uniti) 195 (65-68-62)

2. Matthew NeSmith (Stati Uniti) 197 (67-61-69)

3. Justin Thomas (Stati Uniti) 198 (66-66-66)

. Sam Burns (Stati Uniti) 198 (64-67-67)

5. Adam Hadwin (CAN) 200 (64-66-70)

6. Robert Streb (Stati Uniti) 202 (68-69-65)

. Matt Fitzpatrick (ITA) 202 (67-68-67)

. Brian Harman (Stati Uniti) 202 (67-67-68)

. Troy Merritt (Stati Uniti) 202 (68-67-67)

. Xander Schauffele (Stati Uniti) 202 (67-67-68)

...

34. Mito Pereira (CHI) 207 (69-70-68)

. Jhonattan Vegas (VEZ) 207 (64-71-72)

js-meh/cl