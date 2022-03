La Russia afferma di essere aperta all'Occidente, ma rafforzerà i legami con la Cina

Mosca, 19 Mar La Russia rimane aperta alla cooperazione con l"Occidente, ma non prenderà l"iniziativa e continuerà a rafforzare i suoi legami con la Cina, ha detto sabato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. «Rimaniamo aperti a cooperare con qualsiasi paese, compresi gli stati occidentali, anche se nelle condizioni attuali, quando l'Occidente si è comportato in questo modo (alludendo alle sanzioni su Mosca), non prenderemo alcuna iniziativa», ha detto il ministro al forum dei giovani «Leader della Russia». Lavrov, citato dall'agenzia Interfax, ha aggiunto che oggi «molti paesi stanno iniziando a grattarsi la testa e pensare a come allontanarsi lentamente dal dollaro» nelle transazioni internazionali, perché quello che è successo a uno oggi, domani potrebbe succedere a qualcun altro, ha detto il ministro. Il ministro degli Esteri russo ha accusato Washington di aver incaricato i suoi ambasciatori in ogni paese di premere per la cessazione della cooperazione con la Russia. «E va bene quando fai quel tipo di lavoro in piccoli paesi, ma quando rivolgono questi ultimatum e richieste a Cina, India, Egitto, Turchia, è probabilmente una perdita del senso della realtà da parte dei nostri colleghi americani». Lavrov ha assicurato che Russia e Cina continueranno a rafforzare la cooperazione «di due grandi potenze». «A condizioni, quando l'Occidente attacca grossolanamente le fondamenta del sistema internazionale, come due grandi potenze, dobbiamo pensare ai nostri prossimi passi», ha detto. «Penso, ovviamente, che la cooperazione (russo-cinese) sarà consolidata», ha aggiunto. mos/pi