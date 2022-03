La brasiliana Quintanilha vince il premio Angoulême Comic Festival

Parigi, 19 Mar Il fumettista brasiliano residente a Barcellona Marcelo Quintanilha ha vinto questo sabato il premio principale al Festival del fumetto di Angoulême nel sud-ovest della Francia grazie al suo album «Escuta, formosa Márcia». Nato nel 1971 a Niteói, nello stato di Rio de Janeiro, ha iniziato la sua carriera come disegnatore nel 1988 prima di lavorare nell'animazione e come illustratore per riviste e giornali brasiliani. Nel 1999 ha pubblicato il suo primo libro, «Realdade de Fabiano Gorila», basato sulla vita del padre e nel 2016 ha vinto il Premio Polare al Festival di Angoulême con «Tungstène», che è stato poi adattato al cinema da Heitor Dhalia. Quintanilha è stata premiata anche alla Biennale di Rio de Janeiro e all'HQ Mix. In «Escuta, formosa Márcia» racconta la storia di un'infermiera di Rio che vive in una favela con il fidanzato e la figlia, che ha avuto molto giovani con un'altra coppia. CAPO lmpg/sì