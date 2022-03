La Birmania consentirà i voli internazionali dal 17 aprile

Bangkok, 19 Mar La Birmania consentirà l'arrivo di voli dall'estero dal 17 aprile dopo essere stato chiuso per due anni per contenere la diffusione del covid-19, hanno riferito le autorità questo sabato. I visitatori che vogliono entrare nel Paese devono essere vaccinati con il programma completo covid-19, sottoporsi a una quarantena di una settimana e un risultato negativo in due test PCR per rilevare il virus all'arrivo. Il provvedimento, annunciato dal consiglio consultivo creato per combattere la pandemia, mira a rivitalizzare l'economia del Paese e il settore turistico, secondo il canale MRTV, controllato dai militari che hanno inscenato un colpo di stato nel febbraio 2021. L'annuncio coincide con un calo del numero di persone infette, che questo sabato sono stati segnalati 540 nuovi casi e 2 decessi, mentre dall'inizio della pandemia ci sono stati 608.384 contagiati, tra cui circa 19.420 decessi. La campagna di vaccinazione sta procedendo tardi e il 40 per cento della popolazione non è stato ancora vaccinato con entrambe le dosi. La Birmania è anche nel mezzo di una profonda crisi politica, economica e sociale dopo la presa del potere dell'attuale giunta militare, che ha incontrato una diffusa opposizione popolare e acceso conflitti armati in tutto il paese. Le autorità hanno brutalmente represso il dissenso, sparando per uccidere manifestanti pacifici e ucciso 1687 persone, secondo i dati dell'Associazione per l'assistenza dei prigionieri politici in Birmania. CAPO nc/amd