Johnson dice che è «vitale» che Putin «fallisca» nella sua invasione dell'Ucraina

Londra, 19 Mar Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto sabato che è «vitale» che l"invasione russa dell"Ucraina «fallisca», considerando che se il presidente russo Vladimir Putin dovesse essere «vittorioso», lui «non si fermerà» solo in quel paese. Johnson ha tenuto un discorso conclusivo oggi al Congresso del partito conservatore nella città inglese di Blackpool, dove il leader dei Tory ha parlato della guerra tra Russia e Ucraina. Come ha notato, l'invasione delle truppe russe è stata motivata dalla «paura» di Putin di porre fine a un Paese «libero e democratico» come il suo vicino. «Ogni giorno che passa attraverso l'eroica resistenza dell'Ucraina, diventa chiaro che Putin ha commesso un errore catastrofico (...) Perché hai deciso di invadere un paese totalmente innocente?» Si chiedeva Johnson. Il leader conservatore ha sottolineato che Putin «non credeva davvero che l'Ucraina si sarebbe unita alla Nato in qualsiasi momento presto, sapeva perfettamente che non c'erano piani per mettere missili sul suolo ucraino». «Penso che avesse paura dell'Ucraina perché in Ucraina hanno una stampa libera e elezioni libere», e questo ha minacciato il suo modo di gestire il Paese, ha detto. Johnson ha definito l'invasione «l'inizio di una nuova era di intimidazione nell'Europa orientale» e ha considerato che il mondo sta affrontando una «svolta», un tempo «in cui devi scegliere tra libertà e oppressione». «Nella Russia di Putin si viene incarcerati per 15 anni solo per aver definito un'invasione di invasione, e se si protesta contro Putin in un'elezione, si viene avvelenati o colpiti», ha ricordato. «È proprio perché Ucraina e Russia hanno storicamente avuto un rapporto così stretto che era terrorizzato dall'effetto del modello ucraino su di lui e sulla Russia», ha detto. L'amministratore delegato di Londra ha anche osservato che «la guerra di Putin è destinata a causare danni economici all'Occidente a suo vantaggio». «(Putin) Sa che con ogni dollaro di aumento del prezzo di un barile di petrolio, guadagna miliardi di profitti dalle vendite di petrolio e gas», ha osservato.