Jamming Festival, nemmeno il suo direttore stampa sapeva cosa stesse succedendo e ha comunque messo la faccia

Il massiccio evento musicale prevedeva l'arrivo di circa 8.000 persone dall'Europa e almeno 5.000 dagli Stati Uniti, oltre a un altro numero significativo da altri paesi dell'America Latina. Tuttavia, la notizia del rinvio è stata anche una sorpresa per tutti loro, poiché poche ore dopo l'evento sembrava una realtà.

Alcuni erano persino arrivati in Colombia e nella città di Ibagué dove si sarebbe svolto il Jamming Festival, con artisti, commercianti e altri partecipanti provenienti da diverse parti del paese. Detto questo, l'organizzazione è rimasta in silenzio e solo fino a venerdì sera tardi hanno rivelato i motivi per cui hanno deciso di interrompere l'esecuzione del concerto di tre giorni.

Nel bel mezzo della complicata situazione, l'evento non sembra avere un corso marcato per svolgersi, dal momento che la dichiarazione ha finalmente fornito due alternative per le persone che avevano acquistato le schede. Da un lato, possono partecipare a un altro evento organizzato da Buena Vibra U.S. Events come quello dei Green Dwarfs o Vincentico, come indicato, o chiedere un rimborso del denaro.

Le persone colpite avranno una scadenza massima per prendere una decisione in merito, secondo il rapporto, fino al 30 marzo 2022.

Nel frattempo, l'indignazione della gente ha portato a un'azione concreta contro il bar Casa Babylon, dove diverse persone sono entrate e hanno saccheggiato il posto per protestare contro i proprietari e gli organizzatori del Jamming.

Nel frattempo, il media locale El Nuevo Día ha intervistato quella che fino a poche ore fa era la stampa capo dell'evento, Consuelo Restrepo, che ha commentato di essere rimasta sorpresa anche dall'accaduto e per la mancanza di comunicazione che si è verificata anche con lei da parte dei dirigenti, ha deciso di dimettersi. Questo ha detto:

Consuelo Restrepo, addetto stampa del Jamming Festival, si è dimessa. Foto scattata da El Nuevo Día

Voleva anche andare oltre e fornire dettagli su come sono successe le cose senza nemmeno essere informata di alcuna anomalia sul concerto mentre tutto veniva costruito all'interno di Playa Hawaii, una location destinata al Jamming:

Nello stesso tentativo di comunicare con i direttori del Jamming, il giornalista di El Nuevo Día è riuscito a contattare l'avvocato della società Buena Vibra Eventos E.U, Andrea Casallas, che dopo aver detto che avrebbero rilasciato una dichiarazione, quella della sera, riattaccando immediatamente all'improvviso senza fornire ulteriori dichiarazioni al riguardo.

Dovremo aspettare cosa succederà nei prossimi giorni e se finalmente la Soprintendenza all'Industria e al Commercio, che ha già inviato un comunicato affermando che stanno dando seguito all'organizzazione di questo evento.

