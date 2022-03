Il sospetto trafficante di droga richiesto dagli Stati Uniti in estradizione viene catturato in Honduras

Tegucigalpa, 18 Mar Un sospetto trafficante di droga che chiede l'estradizione dal 2014, identificato come Tokiro Rodas Ramírez, è stato catturato questo venerdì a Choluteca, nel sud dell'Honduras, secondo quanto riportato dai media locali. Rodas Ramirez, che è apparentemente di origine salvadoregna, sarebbe un membro della banda MS-13, secondo una versione del novembre 2011 del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Il presunto trafficante di droga, alias «El perverso», è stato richiesto dagli Stati Uniti nel 2014, ha detto brevemente il ministro della sicurezza honduregno Ramón Sabillón, secondo i resoconti che sono emersi a Tegucigalpa. Rodas Ramírez sarebbe stato trasferito oggi a Tegucigalpa, dove domani inizierà il processo di estradizione e comparirà davanti alla magistratura, ha detto la Corte Suprema di Giustizia sul social network Twitter. «La prima udienza nel processo #Extradición per Tokiro Rodas Ramírez, catturata nelle ultime ore e richiesta da #USA dal 2014, si terrà domani alle 14:00 nella sala delle udienze della Corte Suprema di Giustizia», sottolinea il messaggio. Il ministero degli Esteri honduregno ha riferito il terzo giorno che gli Stati Uniti hanno chiesto l'arresto provvisorio ai fini dell'estradizione di quattro honduregni, i cui nomi non sono stati rilasciati, «per motivi di sicurezza». Inoltre, il 14 febbraio, gli Stati Uniti hanno anche chiesto l'arresto provvisorio ai fini dell'estradizione dell'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, catturato il giorno dopo nella sua residenza di Tegucigalpa. L'estradizione è stata approvata da un giudice naturale di Tegucigalpa mercoledì scorso e la difesa dell'ex sovrano dovrebbe presentare un ricorso alla sessione plenaria della Corte Suprema sabato. Il 9 è stato catturato l'ex capo della polizia nazionale Juan Carlos Bonilla, a cui viene chiesto anche l'estradizione dagli Stati Uniti. Bonilla è stata incriminata nell'aprile 2020 e richiesta dagli Stati Uniti nel maggio 2021. Dal 2014, la nazione centroamericana ha estradato negli Stati Uniti una trentina di honduregni accusati di traffico di droga, mentre altri hanno preferito arrendersi alle autorità di quel paese, tra cui Juan Antonio «Tony» Hernández, fratello dell'ex presidente Juan Orlando Hernández. «Tony» Hernandez è stato condannato negli Stati Uniti all'ergastolo più 30 anni di carcere per traffico di droga, il 31 marzo 2021. CAPO gr-ac/cfa