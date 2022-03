Il presidente argentino chiede un «tavolo degli accordi» contro l'inflazione

Buenos Aires, 18 Mar Il presidente argentino Alberto Fernández ha detto venerdì che convocherà un «tavolo degli accordi» che permetterà al suo governo di progettare la lotta contro l'inflazione, che in Argentina ha accelerato oltre il 52%, che secondo il presidente è un problema storico che il la guerra in Ucraina «aggrava». «Da questo lunedì, convocherò rappresentanti dei settori produttivi, imprenditori, lavoratori formali e dell'economia popolare, rappresentanti delle campagne e del commercio, delle piccole e medie imprese e della società civile a un tavolo di accordo che ci permetterà di progettare un domani nella lotta contro l'inflazione», ha detto Fernández in un discorso tassato. «Speriamo di trovare accordi che aiutino ad abbassare l'inflazione e a garantire l'aumento del potere d'acquisto dei salari», ha aggiunto il presidente, che ha anche sottolineato che il suo governo non «smetterà di controllare e controllare i prezzi». Fernández avrebbe dovuto annunciare questo venerdì una batteria di misure nel quadro della «guerra contro l'inflazione» che aveva promesso di lanciare da oggi in dichiarazioni rilasciate martedì scorso, ore prima che si conoscesse l'accelerazione dell'aumento dei prezzi a febbraio. I prezzi al consumo in Argentina hanno accelerato lo scorso febbraio al 52,3% su base annua e al 4,7% mensile, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti (Indec). Fernández - che ha definito l'inflazione in Argentina «quasi una maledizione» e ha ricordato di utilizzare indici a due cifre da dieci anni consecutivi - non ha fatto annunci questo venerdì, ma ha detto che saranno i suoi ministri a riferire quotidianamente sulle misure che verranno attuate. FMI Le misure erano attese dopo che giovedì il Congresso argentino ha approvato l'accordo negoziato tra il governo di Alberto Fernández e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per rifinanziare debiti per circa 45 miliardi di dollari, che entrerà in vigore quando sarà approvato dal consiglio di amministrazione dell'agenzia. L'intesa mira a ridurre l'inflazione di un intervallo del 38% -48% entro la fine del 2022, sebbene tale proiezione sia lontana dalle previsioni del 55% per quest'anno da consulenti privati raccolte mensilmente dalla Banca centrale argentina. «L'accordo con il FMI ci consente di iniziare a risolvere le principali variabili macroeconomiche nella lotta all'inflazione, che è, come diciamo sempre, un fenomeno multi-causale», ha detto Fernández venerdì. Ma il presidente ha indicato che «anche le aspettative dovranno essere rafforzate»: «Lo raggiungeremo solo se saremo in grado di sederci attorno allo stesso tavolo, costruendo le intese necessarie per costruire il futuro». FONDO DI STABILIZZAZIONE Fernández ha detto che la guerra in Ucraina «aggrava» il problema dell'inflazione in Argentina e ha fatto riferimento all'aumento del prezzo del grano che influisce sul prezzo del pane, delle tagliatelle, della farina per il consumo interno. Il presidente ha annunciato venerdì che «istituirà un fondo di stabilizzazione (per il grano) per impedire il trasferimento di questo aumento del prezzo internazionale al prezzo pagato dagli argentini». L'inflazione di febbraio è stata trainata da un forte aumento dei prezzi di alimenti e bevande: 7,5% al mese e 55,8% su base annua, spingendo il costo del paniere alimentare e, di conseguenza, impattando negativamente sui già altissimi tassi di povertà e indigenza in Argentina.