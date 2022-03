Il papa promulga la nuova Costituzione che riforma il governo della Chiesa

Città del Vaticano, 19 mar Papa Francesco ha promulgato e pubblicato oggi la nuova Costituzione «Praedicate Evangelium» che riforma il governo della Chiesa e il suo servizio nel mondo e su cui aveva lavorato per 8 anni insieme al Consiglio dei Cardinali. La nuova Costituzione di 52 pagine, che cambia completamente la struttura organizzativa della Curia Romana, entrerà in vigore il 5 giugno e in quel momento sarà abrogata e sostituita dal «Pastor Bonus», promulgato da Giovanni Paolo II nel 1988. Sono già efficaci alcuni importanti cambiamenti riflessi nella nuova Costituzione, come la creazione del Segretario della Comunicazione, che riunisce le diverse fonti di informazione vaticane, o tra i principali cambiamenti, la creazione del dicastero (ministero) per il Servizio dell'Umano Integrale Sviluppo, che riunisce le questioni sociali della Chiesa o della Segreteria per l'Economia, che gestirà tutte le finanze vaticane compresi i fondi della Segreteria di Stato. Il preambolo della Costituzione spiega che questo nuovo documento ha tenuto conto «della conversione missionaria della Chiesa». Pertanto, una delle novità è la creazione del Grande Dicastero per l'Evangelizzazione, che sarà presieduto direttamente da Papa Francesco. La nuova Costituzione riflette anche uno dei cambiamenti recentemente attuati da Francesco nel Dicastero per la Dottrina della Fede, che è stato diviso in due sezioni: una disciplinare che tratterà i processi canonici con l'intenzione di accelerare le cause degli abusi sui minori e l'altra dottrinale, che si occupa delle regole sulla fede e la moralità. Inoltre, la Dottrina della Fede ha incluso la già esistente Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, «il cui compito è consigliare e consigliare il pontefice e proporre le iniziative più appropriate per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili» si legge nel testo. Come si ricorda, i membri della commissione «sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni e sono eletti tra chierici, membri di Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica e laici di varie nazionalità che si distinguono per provata capacità e pastorale. esperienza». Inoltre, è stato istituito un dicastero come ministeri del Governo della Chiesa, uno specifico per il «Servizio della Carità», quello che fino ad ora era l'elemosina apostolica, che sarà «espressione di misericordia e, sulla base dell'opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita ovunque nel mondo, opera di assistenza e assistenza a loro per conto del pontefice, il quale, in caso di particolare necessità o altro, organizza personalmente l'assistenza da dare». CAPO gcg/amg