Il mediatore dell'ASEAN ha chiesto maggiore pressione sui leader golpisti durante la visita in Birmania

Bangkok, 19 mar L'inviato speciale dell'ASEAN per la Birmania, il ministro cambogiano Prak Sokhonn, inizia questa domenica una visita nel Paese in cui incontrerà la giunta militare che ha preso il potere nel febbraio 2021 e reprime brutalmente il dissenso, e in cui un oenegé chiede più fermezza e pressione con i leader del colpo di stato. Sokhonn, l'attuale ministro degli Esteri che ha assunto la carica di mediatore a gennaio dopo il fallimento del suo predecessore - che non ha visitato la Birmania - sarà in Birmania fino a mercoledì, anche se il suo programma di lavoro e le sue riunioni non sono trascesi. Questa prima visita dell'inviato, una cifra concordata nell'aprile dello scorso anno tra i leader del sud-est asiatico e il leader del golpe, Min Aung Hlaing, «mira a creare una condizione favorevole che porti alla fine delle violenze», secondo il comunicato del governo cambogiano. Il ministro degli Esteri, a differenza del suo predecessore - il Brunei Erywan Yusof - non ha posto condizioni o richieste alla giunta militare birmana per il viaggio, decisione criticata dall'organizzazione ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR). «È un tradimento della decisione collettiva dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico) e della volontà del popolo birmano», denuncia sabato Charles Santiago, parlamentare malese e direttore dell'APHR. Secondo Phnom Penh, la visita e i colloqui durante essa ruoteranno attorno ai cinque punti di consenso stabiliti dai leader politici del blocco e dal golpista birmano, tra cui «l'immediata cessazione della violenza» contro i civili e un «dialogo costruttivo» che coinvolga tutte le parti. Tuttavia, la giunta militare ha finora posto il veto a qualsiasi possibilità del suo incontro con la leader deposta, Aung San Suu Kyi, che è stata condannata a 6 anni di carcere e sta ancora affrontando una dozzina di procedimenti legali, o altri rappresentanti del governo civile rovesciato. Nonostante l'accordo, l'ASEAN ritiene che da allora la giunta birmana abbia compiuto passi «insufficienti» verso l'attuazione dell'accordo. Santiago chiede al mediatore del blocco maggiore fermezza e pressione per costringere i militari birmani a mantenere le promesse. «È ridicolo che l'inviato speciale dell'ASEAN affermi che la sua visita in Birmania mira a 'creare una condizione favorevole' per porre fine alle violenze. È ora di smettere di tenersi per mano con gli accusati di crimini di guerra», sottolinea il politico malese. La Birmania è stata impantanata in una profonda crisi sociale, politica e umanitaria dal colpo di stato militare del 1 febbraio 2021, che ha posto fine al dominio democratico e ha imposto un regime di repressione violenta al dissenso. L'esercito giustifica il colpo di stato per presunta frode durante le elezioni generali del novembre 2020, il cui risultato è stato annullato e in cui il partito di Suu Kyi ha spazzato, come nel 2015, con l'approvazione di osservatori internazionali. In un recente rapporto, le Nazioni Unite hanno accusato l'esercito birmano di aver ucciso, arrestato e torturato civili, mentre l'Associazione birmana Oenegé per l'assistenza ai prigionieri politici conta almeno 1.687 persone che sono morte a causa della brutale repressione da parte delle autorità. CAPO nc/pi