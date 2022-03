Il calvario di un ex giocatore francese dopo aver subito 12 operazioni: ha chiesto ai medici di amputargli una gamba

Il calcio è uno degli sport più belli del mondo. Ma allo stesso tempo, come per qualsiasi disciplina, il giocatore è predisposto a subire infortuni che colpiscono il suo fisico durante la sua carriera e una volta che decide di allontanarsi dall'attività professionale. È il caso dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain, il francese Bruno Rodríguez, che ha subito molti problemi dopo il suo ritiro.

L'ex attaccante emerso a Monaco, e che è passato anche attraverso altri club francesi come il Metz o il Lens, ha raccontato il suo calvario dopo aver subito diversi infortuni a una delle caviglie che lo hanno portato a prendere la decisione di infiltrarsi per giocare.

«Quando giocavo, avevo molte distorsioni alla caviglia. Ho sempre voluto giocare, sia piccoli che grandi. Il cortisone che mi è stato iniettato, è noto, corrode la cartilagine e, se non c'è più cartilagine, irriga all'interno. Noi, come calciatori, non siamo consapevoli delle conseguenze. Sicuramente se me lo avessero spiegato, avrei detto che avrei lasciato passare la prossima partita», ha detto Rodríguez in un'ampia intervista al quotidiano sportivo francese, L'Equipe.

Poi, l'ex aggressore che si è ritirato nel 2005 e oggi ha 49 anni ha dato dettagli su come si è evoluto il suo problema di salute fino a quando non ha chiesto ai medici di amputargli parte della gamba destra dopo 12 operazioni dopo il suo addio al calcio.

«Non riuscivo più a guidare. Mia moglie ha dovuto lavarmi. Non potevo più lavorare, quindi non c'erano più soldi in arrivo. Ha causato molti danni nella mia vita. Non riuscivo a godermi i miei figli. Non potevo più fare niente, sono rimasto a casa. Non siamo più utili. Non ero necessariamente depressa. Beh, lo pensavo. Ma stavo solo mangiando. Mi ha irritato facilmente. Non era più una vita per mia moglie. Se non ci fosse stata avrebbe potuto rovinarlo», ha detto la Rodriguez dei pensieri oscuri che le sono apparsi a causa della sofferenza fisica e mentale.

L'attaccante francese con la giacca del Bradford City, del calcio inglese

«Durante la penultima operazione hanno rimosso il mio malleolo (processo arrotondato della tibia e del perone su entrambi i lati dell'articolazione della caviglia). Questo ha causato un tumore. Era benigno, ma avrebbe potuto essere trasformato. Un mese e mezzo fa abbiamo avuto un ultimo incontro con i medici. Ho chiesto loro di tagliare. Anche se c'è ancora dolore, almeno sarò in grado di camminare normalmente con una protesi, posso essere indipendente», ha spiegato.

Una volta che si è diffusa la notizia dei suoi problemi fisici, Rodriguez ha ricevuto chiamate da diversi ex leader delle squadre per cui ha giocato e durante una partita del PSG nel Parque de los Princes è stato mostrato uno striscione con un messaggio per lui. Per i prossimi tre mesi, chi ha anche saputo indossare la maglia del Rayo Vallecano nel calcio spagnolo nel 2001 dovrà tenere sessioni di fisioterapia.

«Lavoriamo principalmente in equilibrio. Ho il dolore dell'operazione, ma soprattutto c'è quello dell'arto fantasma, che diminuirà nel tempo: sono dolori nervosi, il cervello pensa che ci sia sempre la gamba. Ho l'impressione di avere il piede, voglio muovere le dita e la caviglia, mi tira... E' molto raro», ha detto.

Dopo una carriera professionale di 13 anni in cui ha segnato 76 gol, Bruno Rodríguez ha lasciato un messaggio importante per le nuove generazioni di calciatori e la cura di cui hanno bisogno per prendersi cura della propria carriera. «Certo che me ne rammarico. Se mi avessero detto che mi avrebbe portato lì, avrei detto di no. Giochi e loro non ti dicono che devi riposarti. Ma non biasimo nessuno. Deve essere utile, dice. Che mi abbiano amputato, chi se ne frega. Ma deve essere uno shock. Educare i giovani. Che venga utilizzato nei centri di formazione», ha concluso.

