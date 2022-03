I timoresi vanno alle urne per eleggere il futuro presidente

Bangkok, 19 mar Circa 860.000 timoresi sono chiamati alle urne questo sabato per eleggere il futuro presidente alle elezioni con il maggior numero di candidati finora svoltisi in questa piccola e giovane nazione. I seggi sono stati aperti alle 07:00 (22.00 GMT di venerdì) e da allora hanno registrato un «alto afflusso» di elettori, ha detto a Efe il deputato europeo Domènec Ruiz Devesa, capo della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea Timor Est 2022. «Le scuole hanno aperto normalmente. Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione di reclami o proteste. Sono elezioni ben organizzate, con il materiale e il personale giusti», ha detto il politico spagnolo, che guida questa missione con 20 squadre schierate e che visiterà 150 scuole durante il giorno. Il politico veterano e premio Nobel per la pace José Ramos-Horta e l'attuale presidente, Francisco «Lu-Olo» Guterres, lasciano come candidati con il maggior numero di opzioni per occupare questa posizione nei prossimi cinque anni con meno prerogative rispetto al primo ministro, ma chi può porre il veto alle leggi ed eleggere il capo della governo. Oltre a questi due candidati, sono in corsa anche altri 14 candidati, tra cui quattro donne e diversi leader studenteschi alle prime armi. Le elezioni sono segnate dal voto dei giovani, quasi il 20% voterà per la prima volta, il che, secondo gli analisti, potrebbe porre fine all'egemonia di queste figure influenti che hanno avuto un ruolo importante nella resistenza alla brutale occupazione indonesiana, tra il 1975 e il 1999. La nazione più giovane dell'Asia, che ha ottenuto l'indipendenza nel 2002 dopo un breve periodo di amministrazione da parte delle Nazioni Unite, è anche una delle migliori democrazie del sud-est asiatico, dietro solo alla Malesia nell'indice di democrazia dell'Economist Intelligence Unit. Timor Est, che celebrerà i 20 anni di indipendenza il 20 maggio, deve affrontare alti livelli di povertà e un preoccupante tasso di disoccupazione giovanile, aggravati dagli effetti economici negativi della pandemia. Gli osservatori dell'UE hanno partecipato a tutti i cicli elettorali dal 2002. Ruiz Devesa sottolinea la «forza» e il «progresso», dall'indipendenza, di questa «democrazia giovane e vibrante in una parte del mondo in cui il modello che condividiamo non è profuso». I seggi elettorali chiuderanno alle 15.00 (5.00 GMT) e si prevede che questa sera o domenica inizieranno a essere pubblicati i primi risultati, che non saranno ufficiali fino alla prossima settimana. Se nessun candidato ottiene il 50 percento delle schede, il 19 aprile si terrà un secondo turno tra i due candidati con il maggior numero di voti.