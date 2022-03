I satelliti di Elon Musk non consentono all'Ucraina di essere tenuta in isolamento

Una delle grandi preoccupazioni dell'Ucraina oggi è che l'invasione che la Russia sta compiendo da 25 giorni è che le bombe e i missili che vi cadono ogni giorno la lasceranno in isolamento dal mondo, a spese di essere stato raso al suolo e di non essere in grado di mostrare l'orrore della guerra.

La Russia sta cercando risolutamente di bombardare punti strategici militari e civili, quindi le antenne di comunicazione sono un obiettivo prioritario . Ecco perché le autorità ucraine cercano aiuto per superare queste difficoltà mentre si difendono coraggiosamente dall'avanzata russa.

Questo è molto chiaro al presidente Volodymyr Zelensky che stanno senza dubbio vincendo il confronto dal punto di vista della comunicazione attraverso i media tradizionali e anche i social network. Lo stesso presidente ucraino ha fatto dei suoi account Twitter e Instagram i suoi canali di comunicazione preferiti per chiedere aiuto internazionale e fare annunci ufficiali.

La richiesta del viceministro ucraino ed Elon Musk (Foto: Screenshot)

Settimane fa, ha chiesto al vice primo ministro ucraino e ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, di chiedere aiuto all'uomo d'affari milionario Elon Musk grazie a un tweet. Tendergli una mano vitale per mantenere il Paese in contatto con il mondo. Fedorov ha chiesto a Musk di attivare il servizio internet via satellite chiamato Starlink in Ucraina per far fronte alle interruzioni di Internet che stanno subendo a causa dei continui bombardamenti.

«Mentre cerca di colonizzare Marte, la Russia sta cercando di occupare l'Ucraina! Mentre i loro razzi atterrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano i civili ucraini! Gli chiediamo di fornire all'Ucraina stazioni Starlink e di rivolgersi ai russi sani di mente per rimettersi in piedi», ha twittato, lanciandolo contro l'innovativo uomo d'affari. Una richiesta che il guru della tecnologia ha accettato poche ore dopo e ha annunciato attraverso il suo account Twitter.

La connessione Internet consente quella che Fedorov ha descritto come una comunicazione «salvavita», sia tra parenti sfollati e separati da un attacco missilistico o squadre di pronto soccorso che cercano di localizzare una persona ferita. L'accesso a Internet è una componente fondamentale per coloro che in Ucraina lottano per sopravvivere all'invasione.

Il primo lotto di antenne Starlink arriverà in Ucraina

«@elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink grazie mille! Starlink mantiene le nostre città connesse e i servizi di emergenza salvano vite umane! Con gli attacchi russi alla nostra infrastruttura, abbiamo bisogno di generatori per mantenere Starlink e servizi di soccorso online. Idee?» , ha riferito il funzionario ucraino su Twitter.

«L'Ucraina ha esaurito Internet e molti degli accessi che avevano, che provenivano dalla Russia, sono stati bloccati, quindi l'offerta di Elon Musk era 'invieremo loro delle antenne in modo che possano metterle in diverse città e possano connettere le persone «per sapere cosa sta succedendo, per essere informati, per essere in grado di comunicare tra loro», ha spiegato a France24 lo specialista Samir Estefan, esperto di Tecnologia.

Musk, oltre ad attivare il servizio satellitare, ha già inviato due camion da 50 kit di ricezione del segnale satellitare ciascuno per l'installazione. Ma l'attivazione dell'internet satellitare di Starlink sul suolo ucraino sarà davvero utile per il popolo di Zelenski?

SpaceX ha già messo in orbita più di 2000 satelliti Starlink (SPACEX)

La risposta dipenderà dal numero di kit di ricezione del segnale che la società di Musk può inviare loro, poiché la rete Starlink funziona solo con quei dispositivi e non con nessuna parabola. o antenna satellitare. Per ricevere un segnale internet satellitare, l'utente deve installare un kit Starlink specifico composto da un'antenna ricevente, che riceve il segnale e deve essere collegata alla corrente elettrica, e un router WiFi, a cui viene inviato quel segnale per dare accesso a Internet.

Il sistema funziona solo con il pacchetto aziendale di Musk, quindi non è possibile utilizzare componenti di terze parti per stabilire connessioni . Inoltre, tutte le apparecchiature sono configurate per aree geografiche specifiche, quindi non sono intercambiabili a meno che non vengano riconfigurate. In questo modo, Starlink sarà in grado di offrire internet via satellite all'Ucraina solo se ha già dei kit sul campo configurati per quell'area, o ha la capacità logistica per inviare di più dall'estero, cosa che è sempre difficile in una regione in guerra.

Dmitry Rogozin, direttore generale dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, ha criticato l'aiuto di Musk all'Ucraina. «Quando la Russia attua i suoi più alti interessi nazionali sul territorio dell'Ucraina, @elonmusk appare con il suo Starlink, che in precedenza si dichiarava puramente civile», ha detto Rogozin, riferendosi sia all'invasione che all'attuazione degli interessi nazionali e al paese dell'Ucraina come territorio.

«L'ho avvertito, ma i nostri» muscofili «hanno detto: è la luce del mondo [della] cosmonautica. Guarda, ha scelto da che parte stare. Non lo biasimo nemmeno personalmente. Questo è l'Occidente di cui non dovremmo mai fidarci», ha aggiunto Rogozin.

Elon Musk era favorevole ad aiutare l'Ucraina di fronte all'invasione russa (Reuters/Nacho Doce/File Photo)

Antenne a vista

Oltre alla fornitura di kit satellitari, un altro problema che deve affrontare Internet via satellite in Ucraina è l'elevata esposizione delle sue antenne a qualsiasi esplosione o sabotaggio. Starlink specifica sul suo sito Web che per ricevere correttamente il segnale, questi dispositivi devono essere posizionati in aree sopraelevate prive di ostacoli, come la cima di un albero o un palo della luce. Cioè, in bella vista e senza protezioni, il che può farli facilmente localizzare e distruggere dai russi. « Ci sono chiaramente alcuni rischi associati a questo e cioè che il governo russo potrebbe sapere dove sono le antenne , quindi Elon Musk ha rilasciato una dichiarazione chiedendo di lasciare le antenne non molto visibili perché vedendo le antenne lì, significa che c'è un grande gruppo di popolazione e potrebbe diventare un obiettivo militare», ha specificato Estefan.

Inoltre, né il governo ucraino né Starlink hanno fornito la minima informazione sulla potenza che il servizio avrà sul suolo ucraino o sul numero di satelliti che dedicheranno. Pertanto, non sappiamo se siano davvero disposti a dare un'ampia copertura alle regioni che rimangono nelle mani dei difensori.

Le difficoltà per Starlink di lavorare nel bel mezzo di una guerra sono alte. Tuttavia, se verrà effettivamente attuata in modo corretto e ampio, sarà senza dubbio di grande aiuto per gli ucraini, sia civili che militari.

Musk prevede di schierare fino a 42.000 satelliti nel prossimo decennio

Un'enorme rete nello spazio

Il progetto Starlink mira a creare intorno alla Terra una vasta rete di satelliti da tavolo per trasmettere Internet ad alta velocità al nostro pianeta. Attualmente, ci sono più di 2000 satelliti attivi della società in orbita, sebbene SpaceX abbia presentato documenti per creare una costellazione di 42.000 satelliti.

«La rete Starlink fornirà una copertura quasi globale del mondo abitato», ma servirà principalmente le regioni rurali e isolate che sono scarsamente servite dalle infrastrutture terrestri convenzionali», ha affermato la società satellitare che ha lanciato i suoi primi satelliti nel 2018.

