I prezzi della benzina a Nuevo León questo 19 marzo

Questi sono i prezzi medi di benzina e diesel nei negozi di Nuevo Leon questo 19 marzo. Ricorda che il costo della benzina varia ogni giorno, quindi è importante tenersi aggiornati sul suo valore.

Prezzi segnalati dai titolari del permesso online in conformità con l'obbligo stabilito nell'accordo n. A/041/2018 della Commissione per la regolamentazione dell'energia.

Il prezzo della benzina può variare in Messico a causa di una varietà di fattori come i costi di riferimento, le tasse e la logistica.

Il costo di riferimento si basa sui prezzi internazionali del petrolio, poiché il petrolio è quotato in dollari a livello globale, quindi il valore medio dei combustibili viene modificato rispetto al tasso di cambio del dollaro e del peso.

In Messico, viene pagata anche una tassa per il carburante consumato, chiamata Federal Excise Tax on Production and Services (IEPS), che è determinata dal Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) e influisce sul prezzo della benzina.

I costi possono cambiare anche per ragioni logistiche, vale a dire il trasporto e lo stoccaggio, se i prezzi del carburante aumentano quando si trasporta petrolio e benzina raffinata in tubazioni o via nave, i costi aumenteranno.

Altri fattori che influenzano i costi della benzina sono dati dalla posizione geografica.

Scopri il prezzo della benzina per stagione

Per controllare il prezzo della benzina per stagione, è possibile accedere al seguente sito Web ufficiale del governo del Messico.

L'Ufficio federale del procuratore dei consumatori (Profeco) mette a disposizione dell'utente anche un sito per fornire informazioni aggiornate sulle stazioni di servizio che vendono benzina e diesel ai prezzi più alti e più bassi di tutto il Messico.

La pagina del Profeco si chiama «Chi è chi nella benzina «, che si basa sui rapporti della Commissione per la regolamentazione dell'energia (CRE) sulla vendita al dettaglio di benzina e diesel. Per accedervi, è possibile fare clic sul seguente link.

Profeco offre anche agli utenti l'app Litro X Llitro, disponibile su iOS e Android, dove è possibile confrontare i prezzi nelle stazioni di servizio nelle vicinanze, nonché presentare reclami e reclami.

