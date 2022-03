I prezzi della benzina a Città del Messico questo 19 marzo

Questi sono i prezzi medi del carburante nelle stazioni di servizio di Città del Messico per questo 19 marzo. Ricorda che il costo dei carburanti cambia ogni giorno, quindi è importante conoscerne il valore.

: 22.199 pesos: 24.197 pesos: 23.145 pesos

Prezzi riportati dai titolari del permesso online in conformità con il obbligo stabilito nell'accordo n. A/041/2018 della Commissione per la regolamentazione dell'energia.

Il costo dei carburanti può variare in Messico a causa di una varietà di fattori come i costi di riferimento, le tasse e la logistica.

Il costo di riferimento si basa sui prezzi internazionali del petrolio, poiché il petrolio è quotato in dollari a livello globale, quindi il valore medio della benzina viene modificato rispetto al tasso di cambio del dollaro e del peso.

In Messico, viene pagata anche una tassa per il carburante consumato, chiamata Federal Excise Tax on Production and Services (IEPS), che è determinata dal Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) e influisce sul prezzo della benzina.

I costi possono cambiare anche per ragioni logistiche, vale a dire il trasporto e lo stoccaggio, se i prezzi del carburante aumentano quando si trasporta petrolio e benzina raffinata in tubazioni o via nave, i costi aumenteranno.

Altri fattori che influenzano i prezzi del carburante sono dati dalla posizione geografica.

Prezzi della benzina per stagione

Per scoprire il prezzo della benzina per stagione, puoi visitare il seguente sito ufficiale del governo del Messico.

L'Ufficio federale del procuratore dei consumatori (Profeco) mette a disposizione dell'utente anche un sito per fornire informazioni aggiornate sulle stazioni di servizio che vendono benzina e diesel ai prezzi più alti e più bassi di tutto il Messico.

La pagina del Profeco si chiama «Chi è chi nella benzina «, che si basa sui rapporti della Commissione per la regolamentazione dell'energia (CRE) sulla vendita al dettaglio di benzina e diesel. Per accedervi, è possibile fare clic sul seguente link.

Profeco offre anche agli utenti l'app Litro X Llitro, disponibile su iOS e Android, dove è possibile confrontare i prezzi nelle stazioni di servizio nelle vicinanze, nonché presentare reclami e reclami.

