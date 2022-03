I leader dell'opposizione hanno discusso del terrorismo con il vice primo ministro israeliano Gideon Sa'ar

In visita in Argentina, il vice primo ministro e ministro della Giustizia israeliano, Gideon Sa'ar, ha già tenuto diversi incontri con i leader politici nel trentesimo anniversario dell'attacco all'ambasciata israeliana a Buenos Aires. Ieri è stata la volta di due dei principali leader di Juntos por Cambio : il presidente del PRO, Patricia Bullrich, e il capo della Coalizione Civica e deputato nazionale, Maximiliano Ferraro.

All'inizio dell'incontro, i leader dell'opposizione e la delegazione che ha viaggiato da Tel Aviv hanno convenuto che «l'importanza di continuare a lavorare affinché i responsabili dell'attacco al quartier generale diplomatico israeliano di tre decenni fa siano assicurati alla giustizia, e quindi portare la pace le vittime, le loro famiglie e i sopravvissuti», è stato riportato in un comunicato.

La lotta al terrorismo è stato uno dei principali argomenti discussi durante l'incontro . La conversazione si è concentrata sugli attentati commessi a Buenos Aires nel 1992 e 1994, in cui Hezbollah e l'Iran sono accusati della loro paternità intellettuale, della morte del procuratore Alberto Nisman e del memorandum d'intesa firmato con la Repubblica islamica dell'Iran.

Inoltre, hanno discusso della sicurezza al confine settentrionale dell'Argentina e della sua importanza «principalmente in quei punti in cui vi è attività legate a Hezbollah, e hanno sottolineato il ruolo centrale che la cooperazione nelle arene internazionali svolge nel promuovere la lotta al terrorismo».

Maximiliano Ferraro, Presidente della Coalizione Civica

«Il mondo ha bisogno di giustizia e pace. Su questo sono d'accordo con il vice primo ministro israeliano, @gidonsaar, in un profondo discorso sugli eventi che ci hanno segnato, come gli attacchi all'ambasciata israeliana e all'AMIA, l'assassinio di Nisman e il memorandum con l'Iran. Chiediamo risposte!» , ha pubblicato Patricia Bullrich sui social media.

«Abbiamo parlato di 4 ferite che abbiamo condiviso: gli attacchi terroristici all'Ambasciata e all'AMIA, il memorandum con l'Iran e l'assassinio di Nisman. Siamo uniti da dolori che non dimentichiamo, ma anche legami di amicizia e cooperazione», ha commentato a sua volta Maximiliano Ferraro sul suo account Twitter personale.

Un'altra questione discussa è stata la guerra tra Ucraina e Russia. Le parti hanno condiviso la loro preoccupazione per la situazione nella società civile ucraina dopo l'invasione russa e gli effetti della guerra.

All'incontro hanno partecipato gli altri membri della delegazione, il Direttore Generale per l'America Latina e i Caraibi del Ministero degli Esteri israeliano, Jonathan Peled e l'ambasciatore israeliano in Argentina, Galit Ronen. Nei giorni scorsi, gli inviati del governo entourage hanno mantenuto un'intensa agenda di attività per il trentesimo anniversario dell'attacco alla missione diplomatica che riferisce a Tel Aviv.

Tra questi impegni, Gideon Sa'ar ha incontrato il presidente della Camera dei Deputati, Sergio Massa, che gli ha sottolineato l'importanza di mantenere l'organizzazione terroristica nella lista rossa. In quell'incontro c'erano presidenti di blocchi di governo e opposizione, come Germán Martínez del Frente de Todos, Alejandro «Topo» Rodriguez dell'Interblock Federale, Karina Banfi dell'UCR e Juan Manuel López della Coalizione Civica.

La delegazione ufficiale dello Stato di Israele ha anche partecipato a un ricevimento onorario organizzato dal presidente della Camera di Commercio israeliana argentina (CCAI), Mario Montoto, nell'ambito degli eventi del 30° anniversario dell'attacco all'ambasciata.

Il caso giudiziario che cerca di chiarire l'attacco rientra nella giurisdizione della Corte suprema di giustizia, poiché si tratta di un attacco a una sede diplomatica straniera.

Gideon Sa'ar all'incontro con i leader dell'opposizione

