Herro segna 26 punti; Heat, leader dell'Est, batte i Thunder

MIAMI (AP) — Tyler Herro ha superato uno spavento in cui sembrava subire un infortunio alla caviglia e ha finito per contribuire con 26 punti venerdì, perché il leader della Eastern Conference Miami Heat sconfiggesse gli Oklahoma City Thunder 120-108.

Duncan Robinson ha segnato 19 punti in 19 minuti. Anche Bam Adebayo ha contribuito con 19 punti, segnando otto tiri su 10, mentre Kyle Lowry ha aggiunto 16 punti.

Miami ha usato un attacco 16-2 nelle fasi finali del primo tempo per prendere il controllo di una partita in parità. Il vantaggio è stato addirittura allungato a 29 unità nel secondo tempo.

Shai Gilgeous-Alexander ha giocato nonostante un dolore alla caviglia e ha segnato 26 punti per un Thunder decimato dagli infortuni, che ha perso otto partite di fila e ha raggiunto il segno di 50 sconfitte per la seconda stagione consecutiva.

Tre Mann ha aggiunto 25 punti.

Lo shock per Miami arrivò a metà del terzo periodo, quando Herro saltò e si attorcigliò la caviglia sinistra, cadendo sui piedi di Isaiah Roby, riserva di Thunder. Herro è persino andato in infermeria per essere controllato, ma è stato in grado di continuare.