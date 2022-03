guarda goal peru sporting cristal vs carlos stein guarda il campionato in diretta 1 data 7 quando sono gli orari delle partite dove e come guardare la trasmissione tv link grazie

Sporting Cristal vs Carlos Stein LIVE: la squadra celeste affronta la squadra «carlista» questa domenica 20 marzo per la settima data del torneo Liga 1 Apertura e allo stadio César Flores Marigorda di Lambayeque. Ecco tutti i dettagli.

Lo Sporting Cristal raggiunge la partita con Carlos Stein dopo aver concatenato quattro partite senza perdere, con due vittorie e due pareggi. Tuttavia, è rimasto con il gusto dell'ultimo pareggio (2-2) contro l'Academia Cantolao allo stadio Alberto Gallardo dopo aver vinto 2-0 fino a 83 minuti. Inoltre, l'altro pareggio è stato anche in casa contro Melgar (2-2). Così ha smesso di segnare quattro punti in casa.

Lo Sporting Cristal ha già riposato la data corrispondente nella Liga 1. Ha giocato cinque partite e ha vinto due vittorie, due pareggi e una sconfitta per accumulare otto punti e posizionarsi ottavo nella classifica del torneo Apertura. Per il momento, la squadra celeste mantiene una differenza di sette punti rispetto alla leader Alianza Atlético de Sullana.

Carlos Stein conduce alla partita con lo Sporting Cristal con la necessità di segnare punti per uscire dal fondo della classifica. La squadra del nord ha segnato quattro punti a seguito del pareggio contro l'ADT al debutto e del loro unico trionfo contro l'Universitario de Deportes in casa a Lambayeque. Nella loro ultima partita, hanno perso 1-0 contro Carlos A. Mannucci a Trujillo.

L'allenatore Roberto Mosquera dovrà rimontare la sua squadra titolare a causa delle assenze forzate di Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Yoshimar Yotún e Jhilmar Lora, assenti per essere stato chiamato nella nazionale peruviana per disputare le partite delle Qualificazioni del Qatar 2022.

La celeste DT ha presentato due nuove funzionalità nel roster della squadra che si è recata a Lambayeque per il duello con Carlos Stein: l'ecuadoriano Juan Sánchez e Benjamín Villalta. D'altra parte, nella linea dei centrocampisti Martín Távara la squadra titolare sarebbe tornata e l'attacco sarebbe stato con Irven Ávila e Percy Liza. L'attaccante John Jairo Mosquera non parteciperà alla partita perché si sta ancora riprendendo da un infortunio.

«Abbiamo lavorato per garantire che tutti si assumano la responsabilità di essere in carica. Penso che siamo pronti a fare una bella partita, dobbiamo aggiungere una visita visto che abbiamo segnato quattro punti in casa, quindi dobbiamo vincere per recuperare terreno e i punti che abbiamo perso in casa», ha detto lo stratega celeste Roberto Mosquera in riferimento alla partita Sporting Cristal vs Carlos Stein in conferenza della stampa.

L'allenatore di Carlos Stein Jahir Butrón non potrà contare su uno dei suoi giocatori di riferimento nella difesa. Il difensore ecuadoriano Jhonny Mena è sospeso a causa dei cartellini gialli e Pedro Requena sarebbe il suo sostituto.

Sporting Cristal vs Carlos Stein LIVE: giocano a Lambayeque per la Liga 1 (Foto: @ClubSCristal)

POSSIBILI FORMAZIONI SPORTING CRISTAL VS CARLOS STEIN

Sporting Cristal: Duarte, Madrid, Chavez, Merlo, Loyola, Sosa, Castillo, Tavara, Grimaldo, Avila e Liza.

Carlos Stein: Goyoneche, Requena, Salas, Rabanal, Mesones, Molina, Atoche, Ramos, Takeuchi, Palazzi e leggi

ORARI DELLE PARTITE SPORTING CRISTAL VS CARLOS STEIN

- Perù/ 13:00

- Messico/ 12:00 m.

- Stati Uniti (Miami)/13:00

- Colombia/13:00

- Ecuador/13:00

- Venezuela/ 13:00

- Bolivia/14:00

- Paraguay/15:00

- Uruguay/15:00

- Cile/15:00

- Argentina/15:00

- Brasile/15:00

- Spagna/ 19:00

ULTIME PARTITE SPORTING CRISTAL VS CARLOS STEIN

30/10/20 Sporting Cristal 1-0 Carlos Stein

07/03/20 Sporting Cristal 0-1 Carlos Stein

