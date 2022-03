Gli orari delle partite della 7 della Dimayor Women's League

Ecco l'elenco completo delle partite del 7 della Dimayor Women's League, con le loro date e orari, nonché i luoghi in cui si terranno.

Independent Medellin-Fortaleza Giorno: 19/03 Ora: 15:00 Stadio: ATANASIO GIRARDOT

Cortuluá-Deportivo Cali Giorno: 19/03 Ora: 15:00 Stadio: DODICI OTTOBRE

Llaneros-Santa Fe Giorno: 19/03 Ora: 15:00 Stadio: BELLO HORIZONTE

La Equidad-Atlético Bucaramanga Giorno: 19/03

Ora: 16:00Stadio: METROPOLITANO DE TECHO

America de Cali-Orsomarso Giorno: 19/03 Ora: 17:00 Stadio: PASCUAL GUERRERO

Sports Tolima-Deportivo Pereira Giorno: 20/03 Orario: 00:00 Stadio: MANUEL MURILLO TORO

Real Santander-Atlético Huila Giorno: 20/03 Ora: 11:00 Stadio: VILLA CONCHA

Millonarios-Atlético Nacional Giorno: 20/03 Ora: 20:15 Stadio: EL CAMPIN Streaming: Win+

Per maggiori informazioni sulla Dimayor Women's League, partite , squadre, giocatori e altre statistiche

Prendi appunti, prepara snack e bevande, così non perderti nessuna delle partite. (Foto: Dimayor) Il

calcio professionistico femminile è recente in Colombia, è stato fondato alla fine del 2016 con il nome di La Liga Femenina Dimayor, anche se il suo primo torneo è arrivato l'anno successivo, nel 2017.

Come dice il suo nome, la Dimayor Women's League fa parte di Dimayor, acronimo della Major Division of Colombian Football, che appartiene alla Confederazione sudamericana (Conmebol) della International Association Football Federation (FIFA).

Nella Dimayor Women's League partecipano 17 club, che competono per un campionato composto da quattro fasi.

La prima fase si chiama «All Against All», dove - come dice il nome - tutte le squadre della Dimayor Women's League si affrontano in 17 turni.

Le prossime tre fasi sono a eliminazione diretta, che sarà qualificata dalle otto migliori squadre del giorno precedente, dove i quarti di finale, le semifinali e le finali si giocheranno in round trip. La campionessa e seconda classificata rappresentano la Colombia nella Copa Libertadores Women 2022.

Vale la pena ricordare che in ogni giorno si svolgono otto partite, poiché 17 squadre compongono il campionato, cioè un numero dispari, uno riposa ogni settimana.

Nonostante sia un torneo lungo, con 17 turni avanti e indietro, non viene vinto da chi segna più punti, ma piuttosto le prime otto squadre si affrontano in eliminazione diretta, primi quarti di finale, poi semifinali e poi finale.

Nella sua storia, la Dimayor Women's League ha avuto quattro campioni: Santa Fe, con due campionati; America de Cali, Atlético Huila e Deportivo Calí, ognuno con un campionato.

