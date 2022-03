Fernández Noroña ha beccato Ciro Murayama per le critiche a Morena e la revoca del mandato: «Tu tradisci il popolo»

Il deputato federale del partito laburista (PT), Gerardo Fernández Noroña, è diventato uno dei più forti alleati del Movimento per la Rigenerazione Nazionale (Morena) nella sua ricerca di continuare a tutti e tre i livelli di governo, così come quando si tratta di discutere e adottare qualsiasi opinione che favorisca loro.

Per tutto il 18 marzo, il legislatore ha mostrato i suoi migliori tweet per far saltare in aria Ciro Murayama, consigliere del National Electoral Institute (INE) che, sul suo account Twitter, ha condiviso varie critiche al partito delle ciliegie e al processo democratico di Revoca del mandato che si terrà il 10 aprile.

Con il suo primo messaggio, il funzionario elettorale ha risposto al leader nazionale di Morena, Mario Delgado Carrillo, che ha invitato la popolazione generale a «dipingere una recinzione, mettere un telo o attaccare un adesivo per portare avanti il processo di revoca del mandato.

Pertanto, nel suo messaggio, Murayama ha ricordato i momenti in cui l'INE ha sostenuto questo movimento politico, come con la sua registrazione, l'organizzazione delle elezioni federali nel 2018, in cui ha ottenuto il controllo del paese.

«Chi ha dato il disco a Morena nel 2014? @INEMexico Chi ha organizzato le elezioni del 2018? L'INE Chi installa ogni scatola in cui viene votata x Morena? L'INE Chi ha fatto il sondaggio per rinnovare la leadership di Morena? L'INE Chi stanno attaccando il governo e Morena? Sì, all'INE», ha scritto il direttore dell'INE.

(Foto: Twitter)

Questo è stato il messaggio con cui Fernández Noroña ha sfruttato, perché dai suoi social network, il petista gli chiedeva di posizionarsi come il protagonista di questi eventi, un fatto per il quale definiva il popolo un «traditore», poiché quest'ultimo è colui che, con le sue tasse, era responsabile del finanziamento tutti gli aspetti che ha elencato nel suo tweet.

«Chi ha dato? Non hai dato niente. Non hai né messo, né organizzato, sono le persone che hanno fatto tutto, sono le persone che pagano il tuo stipendio e sono le persone che tradisci @CiroMurayamaINE «, ha scritto il deputato.

Anche lo stesso Mario Delgado ha risposto a Murayama. Attraverso una certa formulazione, ha affermato che è stato il popolo del Messico a dare la registrazione al partito, con il loro voto sono stati portati al governo e sono stati gli stessi cittadini a definire la leadership.

«Chi segnaliamo? Ai nemici del popolo e ai traditori della democrazia. La democrazia appartiene al popolo e al popolo», ha pubblicato il Morenista.

Mario Delgado ha anche criticato il direttore elettorale per le sue dichiarazioni contro di lui (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Successivamente, il consigliere elettorale ha deciso di condividere la newsletter con la quale l'INE ha esortato Morena e i suoi membri a ritirare tutte le promozioni che promuovono e diffondono la revoca del mandato.

«Il @SCJN ha affermato che le parti non possono diffondere la revoca del mandato. Ecco perché oggi @INEMexico ha emesso una misura precauzionale a Morena per scaricare video che violano la Costituzione promuovendo la RM. È così difficile per loro rispettare le regole del gioco democratico?» , ha condiviso Murayama.

Per quanto riguarda il primo provvedimento cautelare, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN) ha stabilito che è contrario alla Costituzione per i partiti politici promuovere la partecipazione dei cittadini al processo di Revoca del mandato.

Per questo motivo, ha ordinato la rimozione delle promozioni su radio, televisione e social network, oltre ad evitare la diffusione della propaganda politica e il probabile uso di risorse pubbliche per promuovere la partecipazione dei cittadini per l'esercizio della revoca del mandato.

La denuncia presentata dal Partito Rivoluzionario Democratico (PRD) alla Commissione Complaints and Complaints dell'Istituto Elettorale Nazionale (INE) si riferisce al presunto uso improprio della diffusione delle promozioni chiamate MEXICO NOS NEED V1 e MEXICO NEED US V2 previsto per la radio e la televisione, che, secondo il concetto del PRD, interferisce nel tempo ordinario con il processo democratico.

