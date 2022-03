ELENCO DELLE INFORMAZIONI PRINCIPALI 6 DEL MATTINO

Il mondo oggi: informazioni chiave da The Associated Press

sabato, 19 marzo, 2022

PRIMA PAGINA

EUR-GEN UCRAINE-WAR

IMPROVVISAMENTE - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma che le forze russe stanno bloccando le principali città del paese per logorare e sottomettere la popolazione, ma avverte che la strategia fallirà e che, se non porrà fine alla guerra, Mosca perderà nel lungo periodo. Di Cara Anna. 757 parole. Foto AP. INVIATO.

-UKRAINE-WAR-LATEST: Gli ultimi sviluppi sull'invasione russa dell'Ucraina.

INCIDENTE EUR-GEN NORVEGIA-NATO

HELSINKI - Quattro soldati statunitensi muoiono in un incidente aereo durante un'esercitazione NATO non legata alla guerra in Ucraina, afferma il primo ministro norvegese. 268 parole. INVIATO

SOLO IN AP

EUR-GEN UCRAINA-GUERRA-LVIV

Leopoli, Ucraina - Fino a quando i missili non hanno colpito a breve distanza dalle cattedrali e dai caffè del centro di Leopoli, la capitale culturale dell'Ucraina era una città che poteva essere sentita lontana dalla guerra. Di Cara Anna. 1126 parole. Foto AP. INVIATO

AMERICA LATINA E CARAIBI

___________________________________

SERIAL KILLER AMN-GEN MESSICO

CITTA' DEL MESSICO - Un giudice condanna Andrés Mendoza, noto come il «femminicidio seriale di Atizapán», all'ergastolo per un omicidio avvenuto nel maggio dello scorso anno alla periferia della capitale messicana. 313 parole. INVIATO

MONDO

___________________________________

ASI-GENE-CORONAVIRUS-CINA

PECHINO — Le autorità sanitarie cinesi segnalano due decessi per COVID-19, i primi decessi nel Paese dal gennaio 2021, in un momento in cui sta combattendo un'ondata di omicron. 376 parole. Foto AP. INVIATO

EUR-GENE VATICANO-REFORMA

ROMA - Il Vaticano pubblica il documento che stabilisce la tanto attesa riforma della burocrazia della Santa Sede promossa da Papa Francesco. Di Nicole Winfield. 185 parole. Foto AP. INVIATO

SPORT

___________________________________

CINGHIA DOPPIA DEP-BEI

NEW YORK — Carlos Correa raggiunge un accordo triennale da 105,3 milioni di dollari con i Minnesota Twins, dice all'Associated Press una persona informata sui negoziati. Il domenicano conclude una tappa di sette stagioni con gli Houston Astros. Di Ronald Blum. 473 parole. Foto AP. INVIATO

