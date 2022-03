Cosa attende la squadra nazionale messicana durante le sue ultime partite di qualificazione ai Mondiali

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

L'ultimo terzo delle partite è arrivato nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo Concacaf e con esso, anche l'ultima chiamata della squadra nazionale messicana nel processo attuale. Gerardo Martino ha pubblicato la lista dei giocatori di cui avrà bisogno per le partite contro Stati Uniti, Honduras ed El Salvador alla ricerca del biglietto per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

La finale della Finale Ottagonale si avvicina e nulla è ancora deciso, anche se alcune squadre si stanno già allontanando dal resto del gruppo: Canada, Stati Uniti e Messico. In palio ci sono ancora nove unità da distribuire, tuttavia, le tre squadre si stanno preparando per assumere le posizioni di qualificazione diretta alla più alta fiera del calcio.

Fino all'inizio delle ostilità, il Tri è al terzo posto in classifica con 21 punti (a pari merito con gli americani, ma con meno gol a favore), quattro in più rispetto al suo più vicino inseguito, Panama, e quattro in meno rispetto al leader in classifica, il Canada. Ricordiamo che Concacaf distribuisce tre posti e mezzo per la Coppa del Mondo.

Fotografia d'archivio dell'allenatore della squadra di calcio messicana Gerardo Martino durante una conferenza stampa a Città del Messico (Messico). EFE/Sashenka Gutierrez

La missione della nazionale guidata da Tata Martino prevede di battere due dei suoi tre rivali più stretti, al fine di assicurarsi un biglietto. Il primo avversario saranno gli Stati Uniti giovedì 24 marzo alle ore 20:00 sul campo dell'Estadio Azteca. L'ensemble Barras y las Estrellas si affaccia sullo stesso panorama di quello messicano.

Il prossimo e penultimo impegno nel torneo di qualificazione indica che il Messico visiterà l'America Centrale per affrontare l'Honduras al Metropolitan Olympic Stadium nella città di San Pedro Sula. Questo è un posto estremamente difficile per le squadre, ma in questa edizione i catrachos hanno appena aggiunto un'unità in casa.

La partita è prevista per le 17:05 di domenica 27 marzo. L'Honduras è attualmente l'unica squadra ufficialmente fuori dalla lotta per qualificarsi per il Qatar 2022.

Infine, il Tri chiuderà il suo ciclo a eliminazione diretta contro El Salvador. Per l'ultimo giorno, è molto probabile che lo status dei centroamericani venga eliminato (un pareggio, una sconfitta o che Panama abbia due punti li mette fuori combattimento). Pertanto, il gioco avrebbe una nozione più di impegno. Il palcoscenico sarà il Colosso di Sant'Orsola alle 19:05 del 30 marzo.

La squadra di calcio messicana affronterà Panama nel terzo giorno delle qualificazioni ai Mondiali diretti in Qatar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

È allora che prima degli americani tutto può essere definito. Il rischio di essere lasciato fuori per il Messico è uno scenario catastrofico in cui non fa punti e che Panama e Costa Rica vincono tre vittorie consecutive.

Portieri: Guillermo Ochoa (Club America), Rodolfo Cota (Leon Club), Jonathan Orozco (Club Tijuana) e Alfredo Talavera (Pumas).

Difensori: Jorge Sanchez (Club America), Johan Vazquez (Genoa), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Julian Araujo (LA Galaxy), Jesus Gallardo (Monterrey FC), Cesar Montes (Monterrey FC), Hector Moreno (Monterrey FC), Israel Reyes (Club Puebla), Nestor Araujo (Real Club Celta de Vigo) e Jesus Angulo (Tigri).

Centrocampista: Edson Alvarez (Ajax), Hector Herrera (Atletico Madrid), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey FC), Rodolfo Pizarro (Monterrey FC), Erick Aguirre (Monterrey FC), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven) e Diego Lainez Leyva (Real Betis Balompie).

Attaccanti: Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (Croce Blu), Uriel Antuna (Croce Blu), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli), Jesus Manuel Corona (Siviglia) e Raul Alonso Jimenez (Wolverhampton Wanderers).

