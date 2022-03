Classifica Apple: le 10 canzoni più ascoltate in Spagna

L'offerta musicale non è mai stata così ampia come oggi, quindi è facile per più di una persona sentirsi superata, tuttavia, con l'emergere di piattaforme come Apple, tenersi al passo con quelle più popolari del momento è diventato più semplice.

Apple ha fornito ai suoi utenti playlist in cui possono controllare le notizie e gli argomenti che stanno conquistando il pubblico spagnolo.

Dal reggaeton, pop, ballate e musica regionale, questi sono i successi più popolari in Spagna questo sabato 19 marzo:

1.

CANDY è uscito oggi in questa classifica. Il successo di ROSALIA sta dando molto di cui parlare. Accattivante, perfetta e con un sacco di potenziale... Cosa si può chiedere di più da una canzone?

2. HENTAI

3. LA FAME (feat. Il Weeknd)

4. CUPCAKE

Il successo della raccolta è sinonimo di ROSALIA. Pertanto, non sorprende che la sua nuova produzione, chiamata BIZCOCHITO, abbia debuttato al quarto posto in quell'occasione. Chi altro potrebbe vantarsi di avere così tante riproduzioni di alta qualità?

5. SAOKO

6. BULERÍAS

Se parliamo di quelli viziati del pubblico, dobbiamo menzionare ROSALIA. Forse è per questo che BULERÍAS fa il suo debutto in classifica direttamente al sesto posto.

7. Il

singolo più recente dei G3 N15 ROSALIA è già visto come un nuovo classico. G3 N15 entra oggi con un passo deciso nella lista delle canzoni più ascoltate su questa piattaforma di streaming.

8. POLLO TERIYAKI

9. MOTOMAMI

Se parliamo di quelli viziati del pubblico, dobbiamo menzionare ROSALIA. Forse è per questo che MOTOMAMI debutta in classifica direttamente al nono posto.

10. IL VERSACE COMBI (feat. Tokischa)

Apple nella guerra dello streaming

Apple Inc. è una società americana che produce apparecchiature elettroniche, software e fornisce anche servizi audio e video attraverso le sue varie piattaforme di streaming.

È un'azienda che è stata considerata in diversi anni una delle più sorprendenti e preziose al mondo. Secondo il Wall Street Journal, nell'agosto 2018 Apple è diventato il primo modo per ottenere una capitalizzazione superiore a $2 trilioni; quest'anno ha superato i $3 trilioni.

Tra i suoi programmi spicca Apple Music, che ha la funzione di consentire ai suoi utenti di accedere a musica e podcast.

Attraverso il suo servizio, gli utenti di «la manzanita» possono accedere a più di 90 milioni di canzoni, più di 30.000 playlist e vari podcast. Come i suoi simili, permette di scaricare le canzoni e ascoltarle offline.

Per quanto riguarda il servizio iTunes per guardare serie e film, gli utenti possono conoscere in tempo reale i contenuti e le raccomandazioni non solo della piattaforma stessa, ma anche da canali o servizi che offre, che possono essere goduti in tempo reale o scaricati e goduti senza una connessione internet.

Tra i titoli offerti dalla compagnia ci sono Acapulco, prodotto dal regista messicano Eugenio Derbez; Slow Horses, in cui appare l'attore Gary Oldman; drammi coreani come Pachinko; serie come The Snoopy Show, tra gli altri.

