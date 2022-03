Che ruolo giocano le criptovalute nella guerra in Ucraina?

In Ucraina, le criptovalute svolgono un ruolo mai visto prima, consentendo al governo di raccogliere milioni di dollari per finanziare la sua risposta all'invasione russa.

Perché l'Ucraina ha optato per le criptovalute e come cambierà un settore ancora molto giovane?

- Quante criptovalute hanno raccolto? -

Fin dalle prime ore del conflitto, il governo ucraino ha aperto indirizzi e portafogli di criptovaluta che gli hanno permesso di ricevere direttamente queste valute decentralizzate.

Chiunque sia in possesso di criptovalute potrebbe inviarle a questi indirizzi. Da allora, i fondi non hanno smesso di arrivare in bitcoin, ethereum o anche tether, una valuta stabile legata al valore del dollaro.

Finora più di $100 milioni sono stati raccolti dal governo o dal «Crypto Fund for Ukraine», creato dalla piattaforma ucraina leader del settore, Kuna, e successivamente fuso con il portafoglio governativo.

«Raccogliamo ancora criptovalute e le spendiamo per comprare razioni» per soldati, «giubbotti antiproiettile o caschi», spiega Michael Chobanian all'AFP.

A 37 anni, il creatore e proprietario della piattaforma Kuna è ora impegnato esclusivamente nella raccolta di fondi in criptovaluta per il governo.

- Quali sono i vantaggi delle donazioni in criptovaluta? -

I fondi raccolti in criptovalute sono minimi rispetto ai miliardi di aiuti sbloccati dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea o da grandi organizzazioni internazionali, ma consentono il coinvolgimento di individui.

L'enegé statunitense «The giving block», che raccoglie criptovalute in tutto il mondo per l'Ucraina, stima che sia «un'opzione che i donatori più giovani utilizzano sempre più per sostenere molteplici cause».

E in Ucraina, i cittadini possono vedere nelle criptovalute una protezione contro il deprezzamento della loro valuta nazionale, la grivna.

Sebbene la banca centrale sia riuscita finora a fermare il suo crollo, l'invasione e le sue conseguenze potrebbero farle perdere valore.

Utilizzando criptovalute stabili ancorate al dollaro come il già citato tether, chiamato anche «stablecoin» (stablecoin), i donatori impediscono che i loro contributi siano esposti alle fluttuazioni del mercato dei cambi.

Un altro vantaggio di questo tipo di valuta è la velocità del trasferimento. Se una transazione bancaria tra due paesi può richiedere 24 ore per essere convalidata, i trasferimenti di criptovaluta richiedono solitamente meno di un'ora.

- E quali sono gli inconvenienti? -

In un settore ancora in costruzione, queste donazioni hanno il loro lato negativo.

Il ministro ucraino dell'industria digitale voleva premiare i donatori con una criptovaluta simbolica creata per l'occasione, ma ha dovuto dimettersi.

Tuttavia, alcune persone anonime ne hanno approfittato per far circolare una versione falsa di questa valuta al fine di raccogliere parte dei fondi per lo sforzo bellico.

«C'era una mancanza di comunicazione» all'interno del governo, spiega Chobanian, che ora lavora a stretto contatto con il ministero. «Era il primo giorno di guerra», racconta.

Allo stesso tempo, incoraggiare l'uso di queste valute digitali potrebbe alla fine rivoltarsi contro il governo se gli ucraini iniziassero a implementare un sistema monetario parallelo.

Inoltre, secondo il gabinetto di Chainalysis, le transazioni nell'Europa orientale sono particolarmente elevate per gli indirizzi al di fuori della regione, «il che potrebbe indicare deflussi illegali di fondi» e possibili frodi fiscali, stimano.

- Quali conseguenze può avere? -

Nonostante il conflitto, Chobanian è fiducioso. «Quando avremo vinto la guerra, ricostruiremo l'Ucraina usando la tecnologia 'blockchain'», che è al centro degli scambi di criptovalute.

È uno scopo ambizioso, ma con qualche fondamento.

Il presidente Volodimir Zelensky mercoledì ha legalizzato le criptovalute e ha fornito un quadro legislativo per piattaforme e utenti che, fino ad ora, si sono mossi in un'economia parallela.

E oltre i suoi confini, il conflitto «costringe i governi a sviluppare la loro comprensione delle criptovalute e del loro quadro normativo».

«Ci auguriamo che questo porti a politiche normative proporzionate ed efficaci», ha detto Caroline Malcolm di Chainalysis all'AFP.

Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha ordinato al Dipartimento del Tesoro all'inizio di marzo di studiare la creazione di un «dollaro digitale» e ha invitato diverse agenzie governative a identificare e combattere la moltitudine di rischi legati alle criptovalute.

