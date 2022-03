Bernat Canet, con il preferito Coleman nelle semifinali del 60 liscio

Belgrado, 19 Mar Il barcellonese Bernat Canet, campione spagnolo nei 60 metri, si è qualificato per le semifinali dei campionati del mondo con il secondo miglior punteggio della sua vita (6.63), che gli ha regalato il terzo posto nella prima serie, dominata con il tempo di 6.51 dal detentore del record americano Christian Coleman nel mondo. Imbattuto quest'anno in Spagna, il 22enne velocista di L'Hospitalet de Llobregat ha iniziato con il secondo miglior punteggio nella prima serie (6.61). Davanti a lui, con 6.45, solo Christian Coleman, il grande favorito per vincere la medaglia d'oro. Canet, che ha corso lungo la 8th Street, ha battuto un intero campione europeo indoor, il ceco Jan Volko (6.66). Questo pomeriggio, alle 18.40, ha un appuntamento con le semifinali. Prima di lui, solo Murcian Venancio José Murcia si era qualificato per il penultimo round, a Lisbona 2001. «Sapevamo che era possibile e ho combattuto fino all'ultimo metro. In una Coppa del Mondo c'è una pressione in più, ma l'ho affrontata mentalmente come se fosse un campionato spagnolo. Andare in finale è molto difficile, ma lo è stato anche arrivare qui», ha detto.