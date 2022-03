Berlusconi e la sua ragazza più giovane di 53 anni dicono «sì» al matrimonio simbolico

Roma, 19 Mar Il tre volte ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, 85 anni, e la sua attuale compagna, la deputata del suo partito Forza Italia Marta Fascina, 32 anni, hanno celebrato oggi una festa di unione simbolica, un «no wedding», come hanno definito dalla stampa italiana, dove tutti i erano presenti amici del magnate e di tutti i suoi figli, tranne Pier Silvio a causa del covid. Più che un matrimonio, sarà una «celebrazione dell'amore», come l'aveva definita Silvio Berlusconi quando, qualche settimana fa, circolava la voce del suo possibile matrimonio legale con Marta Fascina, anche se i problemi ereditari che sarebbero scaturiti da un'unione legale hanno indotto la coppia a optare per quest'altra opzione. La festa è iniziata alle ore 13:00 a Villa Gernetto, una delle dimore Berlusconi nel comune di Gerno, in provincia di Monza (nord) che l'imprenditore vuole ospitare la sua università dedicata agli studi di politica. Alla festa hanno partecipato tra le 50 e le 70 persone. Non sono mancati gli amici di una vita de «Il Cavaliere» come il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani; i leader del partito Paolo Barelli e Annamaria Bernini e Licia Ronzulli; il suo medico personale, Alberto Zangrillo e i rappresentanti del suo impero: l'amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino con l'Amministratore Delegato di Publitalia, Stefano Sala. Il quotidiano «Corriere della Sera», che riportava tutti i dettagli, spiegava che c'era persino una celebrazione dell'unione, senza alcun valore legale, nella piccola cappella della villa. Berlusconi ha tenuto il suo discorso dedicato alla compagna Marta, e prima che venissero serviti i primi piatti, ha brevemente preso la parola per salutare e ringraziare: «Sono felice di avere qui con me delle persone care in questo giorno». Marta Fascina indossava un abito bianco di pizzo francese, creato da Antonio Riva, e Berlusconi indossava un abito blu firmato Armani. Per l'occasione, Villa Gernetto è stata decorata con 150 statue, giochi d'acqua nelle fontane e un getto a forma di torta sulla fontana principale. Il menu, che è stato preparato dal ristorante tre stelle Michelin «Da Vittorio», comprendeva alcuni piatti come i ravioli di patate alla ricotta e zafferano, i famosi «Paccheri Vittorio», vitello al vino rosso con patate nere e crema di carote alla cannella, tra gli altri. E la torta nuziale a tre livelli, come i tre anni che stanno insieme. Gli «sposi» si erano già scambiati i loro doni qualche giorno fa: un anello con un diamante per lei e una scultura in gesso dell'intreccio delle due mani per lui. Berlusconi e Fascina hanno iniziato la loro relazione nel 2020, quando i media hanno diffuso le foto di entrambi in Svizzera. Negli ultimi due anni, Fascina è sempre stato con Berlusconi, come quando ha cercato di candidarsi alla presidenza della Repubblica alle ultime elezioni di gennaio, movimento che non è andato bene per il magnate, così come nelle molteplici occasioni è stato ammesso a causa di problemi di salute. CAPO ccg/pi