Almeno 30 bambini indigeni di Chocó si sono suicidati per evitare di essere reclutati da gruppi armati

Più di 30 bambini e adolescenti indigeni si sono tolti la vita per evitare di essere reclutati dai dissidenti delle FARC, dell'ELN e dei Gaitanisti di Autodifesa della Colombia (AGC), negli ultimi anni.

Dopo che il rapporto rivelato dalla Giurisdizione Speciale per la Pace (JEP) sul reclutamento forzato non è cessato, le autorità indigene hanno parlato nonostante il timore che esiste per rappresaglie da parte dei gruppi armati.

Hanno riferito che, anche, la cifra potrebbe essere più alta a causa della sottostima generata dal panico da segnalare e che sono stati uccisi.

Secondo il leader indigeno, la sottostima sia del reclutamento che del suicidio è in aumento.

Sul reclutamento, ha indicato che lo stesso vale perché il timore della reazione dei gruppi armati illegali è molto più grande. «Nei casi di reclutamento c'è un numero indeterminato, ci sono denunce ma c'è anche un record, tutto rimane anonimo in silenzio per evitare rappresaglie».

Il General Counsel di Onic ha affermato che c'è un urgente bisogno di gruppi armati per garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale.

Infine, Gerardo Jumi ha indicato che i suicidi dei bambini indigeni non si verificano solo a Chocó ma anche ad Antioquia, Nariño e Cauca.

Il 12 febbraio, data in cui si commemora la Giornata internazionale delle mani rosse, che chiede il non reclutamento e l'uso di minori nei conflitti armati, l'Ufficio del Procuratore Generale della Nazione ha avvertito che la prevenzione del reclutamento di bambini e adolescenti non è stata una priorità nella pianificazione territoriale.

La Procura ha rivelato che il 50 per cento dei piani di sviluppo dei 170 comuni in cui vengono realizzati programmi di sviluppo con un approccio territoriale (PDET), tra quelli più colpiti dalla violenza e con i più alti indicatori di reclutamento, non è stato incluso nella pianificazione strumenti misure che impediscono questo reato, che viola i diritti dei minori nel territorio nazionale.

«La prevenzione del reclutamento fa parte di una serie di piani, programmi e progetti sviluppati dallo Stato, dalla società e dalla famiglia per garantire l'effettivo esercizio e il godimento dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per impedire che vengano reclutati e/o utilizzati da gruppi armati organizzati illegali e gruppi criminali organizzati», ha affermato l'organo di vigilanza.

CONTINUA A LEGGERE: