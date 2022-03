Alex Tienda si è lanciato contro Adela Micha per aver «preso in giro» il suo passato

Alex Tienda è un creatore di contenuti che si dedica a visitare vari paesi in tutto il mondo, ognuno dei suoi viaggi è stato documentato sul suo canale YouTube in modo che i suoi follower possano conoscere costumi, abitanti e siti turistici.

Quando è iniziato l'attacco della Russia all'Ucraina, questo youtuber era lì e ha registrato com'era il suo processo lasciare il Paese e raggiungere il Messico, al suo arrivo, diversi media erano interessati a dargli uno spazio per raccontare la sua storia nei suoi programmi.

Tuttavia, Alex Tienda ha pubblicato un tweet per lanciarsi contro Adela Micha, lo youtuber ha spiegato che il conduttore gli ha chiesto un'intervista e lui ha rifiutato a causa di spiacevoli esperienze passate. Successivamente, la presentatrice ha ricordato un momento «vergognoso» della sua vita e, secondo lo youtuber, è stata una sorta di vendetta.

(Foto: Twitter capture/ @AlexTienda)

«Caro @Adela_Micha, vedo che averti negato l'intervista (a causa del tuo cattivo trattamento nell'intervista precedente) ti ha portato a cercare nel mio passato per ridere del mio lavoro. Se ti aiuta, condivido questo video in cui ti racconto quell'aneddoto divertente: https://youtu.be/FNKPubyYm8o», ha scritto Alex Tienda nel suo primo tweet, perché gli sembrava che Micha stesse cercando di metterlo in imbarazzo con qualcosa che è già successo da molto tempo.

Nel suo spettacolo Me lo ha detto ad Adela, il presentatore ha mostrato un frammento dello spettacolo Caso Cerrado in cui lo youtuber è venuto a lamentarsi del suo partner per aver presumibilmente fatto sesso con le verdure. Nello screenshot condiviso da Alex Tienda, l'autista è stato mostrato mentre rideva della situazione come se fosse qualcosa di doloroso.

«Dal caso chiuso all'Ucraina: questo è stato il giorno in cui lo youtuber è andato da Caso Cerrado per «fare causa» a sua moglie per aver fatto sesso con le verdure», ha scritto Adela Micha sulle sue reti per annettere il video.

Va notato che Caso Cerrado è un programma in cui le storie delle persone che frequentano sono drammatizzate ed esagerate per essere intrattenute davanti agli spettatori, questo non significa che siano situazioni fittizie e assolutamente inventate; ma non sono nemmeno giudizi reali o copie fedeli di ciascuna biografia della persona.

Adela Micha ha presentato una clip dal programma (IG: adelamicha)

Il video che Alex Tienda ha condiviso è stato pubblicato nel 2014 e in esso ha spiegato di essersi recato a Miami per partecipare al programma Telemundo e la produzione ha chiesto a tutti di raccontare gli aneddoti che li avevano segnati di più, così ha deciso di raccontare un'esperienza piena di sciocchezze; più tardi gli scrittori ha costruito varie custodie per le riprese.

La storia che lo youtuber ha dovuto presentare era proprio questoche la sua ragazza aveva una sorta di «ossessione» per la natura al punto da fare sesso con la frutta, quindi sembrava del tutto inappropriato o fuori luogo che Adela Micha avesse cercato di ridicolizzarlo con quell'aneddoto.

«(Il video è di 7 anni fa e tutti ci siamo risi a suo tempo, ma sicuramente funzionerà per te). Ti mando un grande abbraccio!» , ha scritto Alex Tienda per terminare il suo tweet. Finora Adela Micha non ha risposto sui suoi social network.

Adela aveva già avuto un'altra controversia Cuartoscuro: Immagini

Questa non è la prima controversia in cui questo comunicatore si impegna, perché nel dicembre 2021 Adela Micha è stata fortemente criticata dal pubblico. dopo aver effettuato dichiarazioni dolorose mentre l'attrice Silvia Pinal è stata ricoverata in un ospedale di Città del Messico per problemi legati all'ipotensione, infezione del tratto urinario e un risultato positivo per COVID-19.

In mezzo a questa combinazione di sofferenze, la giornalista ha pensato che la foto non sarebbe stata affatto incoraggiante per l'ultima diva del cinema d'oro messicano, così si è avventurata a chiedere alla sua squadra del programma radiofonico che stava conducendo per preparare il materiale per lei da diffondere come tributo.

