William Ferrufino, l '"eroe Disney» boliviano che conserva i palkachupas

Pace, 18 Mar Ogni giorno, William Ferrufino camminava quattro ore al giorno per arrivare alla sua scuola. Lungo la strada fu colpito dai colori di un uccello, tanto che iniziò a osservare il suo stile di vita, i suoi nidi e ne imparò persino il canto senza sapere che anni dopo sarebbe diventato uno degli «eroi» della conservazione di uno degli uccelli endemici della Bolivia. I 15 chilometri che ha dovuto percorrere per studiare, dalla comunità Sumaya ad Aten, nel comune di Apolo nel dipartimento di La Paz, lo hanno avvicinato al palkachupa, un uccello endemico della Bolivia, che in quechua significa «coda spaccata o coda tagliata», racconta Efe Ferrufino. Il suo impegno volontario per la conservazione di questi uccelli gli è valso il riconoscimento come «Disney Conservation Hero», un premio assegnato a 15 persone in tutto il mondo per il loro contributo alla protezione della fauna selvatica e degli habitat naturali. Ferrufino, che fa parte degli indigeni di los lecos, commenta che la prima cosa che lo ha affascinato di questo animale è il colore giallo delle sue piume e la forchetta nella coda. A poco a poco, cominciò ad osservare che c'erano diversi esemplari di questo uccello sulla sua strada e imparò a riconoscere i loro nidi e il loro canto. Il suo interesse è trasceso nel corso degli anni e ha imparato a fischiare, assomigliando al canto dei palkachupas. Con ciò, li identificò e li visualizzò. «La vocalizzazione è molto morbida, il canto può essere ascoltato a 50 metri, se sei un esperto, il canto di questa specie aiuta molto a visualizzarli», dice Ferrufino. Con tutte le conoscenze che aveva su questa specie, diversi biologi lo contattarono per diventare la sua guida e aiutarli a trovare esemplari per studiarli e condurre ricerche per la loro conservazione. È stato attraverso queste indagini e discussioni con i biologi che ha iniziato a conoscere maggiori informazioni su questa specie e a comprendere l'importanza della sua conservazione, nonché a identificare i fattori che la minacciavano. Nel 2010, ha collaborato con un monitoraggio di questa specie e ha contato almeno 800 esemplari, ma ritiene che oggi siano «molto meno», dal momento che il bestiame e l '"apertura delle strade» stanno distruggendo parte del loro habitat. «La riduzione delle piante e degli alberi necessari per questi uccelli sta influenzando le loro popolazioni, stiamo vedendo sempre meno nidi», sottolinea. UNA RISERVA PER GLI UCCELLI Notando l'impatto dell'habitat delle palkachupas, le comunità di Apollo insieme all'associazione civile Armonía hanno deciso di preservare l'habitat di questa importante specie e di preparare una riserva per questi uccelli. Nel luogo hanno piantato alcune delle piante e degli alberi che sono stati colpiti dall'agricoltura e dal bestiame, come l'Higueron o il Mapajo o lo Yuri, dove i palkachupas mettono i loro nidi. «Ci sono almeno sette specie che sono le più comuni in cui gli uccelli fanno il nido o si nutrono dei loro frutti necessari per preservare questi uccelli», ha detto Ferrufino. Ecco perché è «fondamentale» che questa riserva abbia personale e sostegno finanziario sufficienti per monitorare questa specie sul posto. «Ora non ha fondi, è paralizzato, ma è come una riserva comunitaria che può essere un grande potenziale turistico che aiuta anche le comunità», afferma il boliviano. Ferrufino è anche responsabile di parlare ai bambini di questa specie in modo che in futuro si prendano cura anche delle popolazioni di questi uccelli che si trovano solo nel Parco Madidi, una delle riserve naturali più biodiverse al mondo. IL PREMIO Ferrufino ha saputo di essere stato scelto come uno dei destinatari del premio «Disney Hero» attraverso una telefonata dei biologi della Wildlife Conservation (WCS) e riceverà 1.500 dollari. «Per me è stata molta eccitazione e gioia, noi ambientalisti siamo pochissimi, ma questo mi spinge a seguire questo lavoro che faccio volontariamente e perché mi piace fare», ha detto Ferrufino. Ha aggiunto che fa questo lavoro da 22 anni «senza alcun interesse», ma che sa che è importante preservare la natura e le specie del paese. «L'importante è fare ciò che ci piace e valorizzare ciò che abbiamo prima che scompaia», ha detto Ferrufino. Attualmente, è impegnato nell'artigianato insieme a un'impresa comunitaria e produce portachiavi e vassoi, tra gli altri articoli, da vendere alla popolazione. Yolanda Salazar