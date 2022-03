Vladimir Putin ha parlato con Emmanuel Macron e ha accusato l'Ucraina di «crimini di guerra»

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin speaks with his French counterpart Emmanuel Macron during a video conference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 26, 2020. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto mercoledì al suo omologo francese Emmanuel Macron che le forze ucraine sono colpevoli di «numerosi crimini di guerra» e che le truppe russe stanno facendo «tutto il possibile» per prevenire morti civili, ha riferito il Cremlino.

In quella conversazione, «l'attenzione è stata attirata dai numerosi crimini di guerra commessi quotidianamente dalle forze di sicurezza ucraine, tra cui massicci attacchi di razzi e artiglieria contro le città del Donbas», una regione dell'Ucraina orientale controllata da gruppi filo-russi, ha detto il Cremlino in una dichiarazione.

Putin ha detto a Macron che l'esercito russo stava «facendo tutto il possibile per preservare la vita di civili pacifici, compresa l'organizzazione di corridoi umanitari per un'evacuazione sicura», secondo il Cremlino.

Nella telefonata, che era una «iniziativa francese», ha osservato la fonte presidenziale russa, entrambi i leader hanno anche parlato dei colloqui in corso tra Mosca e Kiev per porre fine all'operazione militare in Ucraina.

In risposta, Macron ha chiesto a Putin misure «concrete e verificabili» per la revoca dell'assedio di Mariupol, nel sud-est dell'Ucraina, nonché un cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario.

In una conversazione telefonica della durata di un'ora e dieci minuti, secondo l'Eliseo, Macron ha ribadito la sua «estrema preoccupazione» per la situazione in quella città, che è stata sotto assedio da parte delle truppe russe per quasi tre settimane e ha a malapena forniture di base di cibo, medicine, acqua potabile, gas o energia elettrica.

Nel frattempo, il consigliere della presidenza ucraina Mikhailo Podoliak ha affermato che le dichiarazioni della Russia sui negoziati per porre fine al conflitto cercano di «creare tensione nei media», sottolineando al contempo che le posizioni ucraine rimangono salde.

In un messaggio pubblicato attraverso il suo account sul social network Twitter, Podoliak ha affermato che i comunicati della Russia sul dialogo «sono solo sue richieste».

«Tutte le dichiarazioni mirano, tra l'altro, a provocare tensioni nei media», ha aggiunto, osservando che le posizioni di Kiev «non sono cambiate: cessate il fuoco, ritiro delle truppe e forti garanzie di sicurezza con formule concrete».

Domenica è emerso che le squadre negoziali hanno iniziato a percepire alcuni punti di contatto nei colloqui per un cessate il fuoco e la sospensione dell'invasione russa in Ucraina, anche se c'è ancora molta strada da fare per giungere a posizioni concrete.

Nessuna delle due squadre negoziali ha voluto fare richieste in pubblico. Fino ad ora si sapeva che la Russia chiedeva all'Ucraina di riconoscere le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, dimenticare le sue aspirazioni per la Crimea e promettere che non avrebbe mai aderito alla NATO, richieste inaccettabili in linea di principio per l'Ucraina.

