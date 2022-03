Vive Latino attraverso la sua storia: più di mille band in un festival di 22 anni

Il Festival iberoamericano di cultura musicale Vive Latino è tornato in pista con l'edizione 2022, dopo due anni in cui non hanno avuto alcuna azione a causa del Pandemia di COVID-19 che ha messo sotto controllo tutti.

Ma non è una situazione sconosciuta per il festival, infatti, ha attraversato un periodo difficile durante la pandemia influenzale A H1N1 nel 2009 che ha costretto un cambiamento solo di data, ma è rimasto in piedi.

È senza dubbio il festival più longevo, ma anche il più grande, imponente e importante dell'industria musicale messicana, poiché ha aperto le sue porte al rock, al reggae, al metal o al rap, nonché alla band del nord, cumbia, tropicale, elettronica o trap.

L'incontro quasi annuale all'Autodromo Hermanos Rodríguez è cresciuto in modo tale che è passato dall'avere un paio di tappe, al montaggio all'interno del palco indiano, Escena e Telcel, le tende VL e Intollerante, un anello Lucha Libre, una Comedy House, un palcoscenico di «Momenti» e aree anche per workshop, conferenze, firma autografi, vendita di merci, cibo, servizi igienici, mostre, ecc.

Il VL è stato riconosciuto per aver aperto le porte a numerosi generi e progetti in tutto il mondo (AP Photo/Rebecca Blackwell, archivio)

Ma torniamo ai veri protagonisti della storia, quelli che sui palchi, con i loro strumenti assemblati e provenienti da tutto il mondo, hanno suonato per più di 150.000 persone durante una giornata di rock and roll che nel 2014, ad esempio, è durata 4 giorni per le celebrazioni del 15° anniversario del Festival.

I dati, con l'ultimo aggiornamento nel 2022, hanno mostrato che un totale di mille 108 bande provenienti da 45 paesi, hanno suonato nel corso di 22 anni sui molteplici palchi del «Vive», per un totale di 1.743 concerti.

In tutto questo tempo, gli stand e le corti curve del Festival iberoamericano di cultura musicale hanno visto la nascita di molti progetti nazionali e internazionali, purtroppo li ha visti anche separati, ma è riuscito a riunirne alcuni altri, o ha assistito al decollo delle carriere soliste e purtroppo anche visto morire in piccola quantità.

Nelle figure, anche il Messico è dominante, essendo questo, ovviamente, il paese in cui è nata la proposta musicale. Un totale di 582 bande nazionali hanno attraversato i suoi palcoscenici, raggiungendo i limiti di 85 gruppi locali nel 2012.

Nel corso della sua storia, in Vive Latino ha avuto sui suoi palchi più di mille band per la gioia di oltre 100.000 persone all'Autodromo Hermanos Rodríguez (Photo Art: Jovani Pérez)

Questa cifra contrasta con l'anno in cui il festival ha portato il maggior numero di gruppi. Per l'edizione 2014, c'erano un totale di 162 band in cui solo 80 erano messicane, 55 dall'Ibero-America e altre 25 da altre latitudini.

Le 10 esibizioni dei Liquits, un gruppo rock alternativo di Città del Messico, si distinguono per la prima volta al Vive Latino 2001 e hanno salutato non solo il festival, ma i palcoscenici musicali nel 2019, concludendo il loro periodo come band.

È seguito in numeri, anche da Città del Messico, La Gusana Ciega, Zoé e Pantheón Rococo, così come i messicani, da Ciudad Satelite, da DLD con un totale di 9 partecipazioni ciascuno, sentono il Messico centrale l'area più dominante.

Successivamente, con 8 concerti, Ely Guerra e El Gran Silencio, progetti da Monterrey, Nuevo León, Messico settentrionale, così come Julieta Venegas, nata negli Stati Uniti, ma residente a Tijuana fin dall'infanzia e infine le capitali di La Lupita e Molotov.

Le band messicane più popolari hanno suonato al Vive Latino (Fotoarte: Jovani Pérez)

Se parliamo di band straniere, l'argomento ci dà molto da discutere, ma non possiamo negare che la cura sia stata di grande livello. L'Argentina si distingue tra le nazionalità più richieste, seguita dagli Stati Uniti, sorprendentemente dalla Spagna, dal Cile e persino dalla Colombia.

Tuttavia, le band che sono apparse più spesso al festival Vive Latino per 22 anni, provengono dalla Repubblica Argentina. Babasonics con 9 presenze, The Authentic Decadents con 8 concerti e con 5 Bersuit Vergarabat, Los Caligaris, Fabulosos Cadillacs, Los Pericos e All Your Dead.

In quest'ultimo rango, quello dei «pentaconciertos» del festival musicale e culturale, ci sono anche Los Bunkers de Chile, che si separarono dopo un concerto al Vive Latino, così come Los Tres e Lucybell della stessa nazionalità, infine, dal Venezuela, Public Disorder e Los Amigos Invisibles.

Ma non c'è nessuna band anglosassone all'ordine del giorno, che pur essendo un festival interamente iberoamericano, ha dato spazio ad altri paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti, tra cui Germania, Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Giappone, Sud Africa e altri.

Le band straniere che hanno suonato di più al Vive Latino (Fotoarte: Jovani Pérez)

Se dovessimo evidenziare diversi artisti delle nazioni precedenti, quelli potrebbero essere, senza demeritare il lavoro di altri, The Cardigans, Snow Patrol, The Chemical Brothers, Gorillaz, Blur, The Specials, Madness, Morrissey, Noel Hallagher, Robert Plant, Save Ferris, Marky Ramone, Pixies, Rancid, Jane Aden Diction, Limp Bizkit, Korn, Empire Of The Sun, Tokyo Ska Paradise Orchestra e The Prodigy, il cui cantante Keith Flint è morto nel 2019, tra molti altri.

Questo è, quindi, uno dei festival che trasgredirà la storia della musica in Messico, e proprio come ne hanno parlato i nostri genitori, i nostri figli saranno ansiosi di andare e, speriamo, i nostri nipoti o pronipoti svuoteranno le ceneri dei loro nonni rock and roll nel CDMX Sun Forum.

