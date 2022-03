Verstappen davanti alla Ferrari nella seconda libera in Bahrain

Scrivendo sport, 18 Mar l'olandese Max Verstappen (Red Bull), l'ultimo campione del mondo, è stato il più veloce questo venerdì nella seconda sessione di allenamento libero per il Gran Premio del Bahrain, il primo del Campionato del Mondo di Formula Uno, tenutosi sul circuito di Sakhir, alla periferia di Manama, la capitale del suddetto regno arabo. Nel suo giro migliore, Verstappen ha coperto, con gomme morbide, i 5.412 metri della pista del Bahrain in un minuto, 31 secondi e 936 centesimi, 87 in meno del monegasco Charles Leclerc e con 584 davanti allo spagnolo Carlos Sainz, i due piloti Ferrari, che hanno vinto anche i loro tempi con gomme morbide. Le prove libere si concluderanno questo sabato, ore prima della qualifica che ordinerà la griglia di partenza della gara di domenica, prevista per 57 giri per completare un percorso di 308,2 chilometri. CAPO arh/lm