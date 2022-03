USA: i rappresentanti vietano la discriminazione dei capelli

WASHINGTON (AP) - I neri che indossano acconciature come afro, trecce o con riccioli molto definiti non dovrebbero essere prevenuti nella società, nella scuola e sul posto di lavoro, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha detto venerdì in una votazione spiegando che tale discriminazione è una violazione dei diritti civili federali.

«Ci sono persone in questa società che pensano che, poiché i tuoi capelli sono ricci, sono intrecciati, annodati o non stirati biondi o castani chiari, che in qualche modo non sei degno di accesso», ha detto la Rep. Bonnie Watson Coleman, sponsor principale del disegno di legge, durante il dibattito nella camera bassa. «Questa è discriminazione».

La Camera dei Rappresentanti ha votato 235 a favore e 189 contro per vietare la discriminazione basata sulla consistenza e sulle acconciature dei capelli. Il disegno di legge passa ora al Senato, dove il suo destino è incerto. Il presidente Joe Biden ha già detto che promulgherà l'iniziativa per farla diventare legge.

Tutti i repubblicani tranne 14 hanno votato contro il provvedimento, definendolo inutile e fonte di distrazione. Hanno affermato che le protezioni contro la discriminazione dei capelli esistono già in diverse leggi federali.

«Questo è ciò che sono i democratici», ha detto il rappresentante repubblicano Jim Jordan. «Quattordici mesi di caos e stiamo facendo una bolletta».

Ma i rappresentanti democratici hanno sottolineato che, in diversi casi, i giudici hanno archiviato i casi per i diritti civili sulla base del fatto che la legge non copre direttamente la discriminazione dei capelli. La House Bill chiarisce che i capelli sono inclusi.