Seimila chilometri in taxi per portare i rifugiati ucraini in Spagna

Dopo essere arrivata a Varsavia a piedi e in auto in fuga dalla guerra in Ucraina, Khrystyna Trach, 22 anni, non è riuscita a trovare un modo per andare in Spagna, dove vive la sorella.

Poi ha saputo che un gruppo di tassisti di Madrid era arrivato in Polonia per fornire aiuti essenziali e stava tornando in Spagna lunedì con 135 ucraini da un centro rifugiati nella capitale polacca.

«Sono i nostri eroi», ha detto Trach all'Afp poco dopo l'arrivo di un convoglio di 29 taxi in una chiesa nel centro di Madrid giovedì mattina, tra le urla di un gruppo di persone che li aspettava.

La maggior parte dei rifugiati sono donne e bambini che, come Trach, hanno amici o familiari in Spagna. Il gruppo comprendeva anche quattro cani e un gatto.

Presto avranno uno status protetto che consentirà loro di ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro.

«Cercherò un lavoro per avere soldi per aiutare il mio Paese e la mia famiglia», ha spiegato Trach, orfana che ha lasciato i nonni a Kiev, dove lavorava come telemarketer.

Ha imparato lo spagnolo durante una vacanza trascorsa con una famiglia Spagnola quando era bambina.

Il convoglio, con due conducenti per veicolo che si alternano al volante, è partito venerdì da Madrid per la Polonia per percorrere i 6.000 km di andata e ritorno.

Tra i tassisti c'erano anche immigrati rumeni o ecuadoriani.

Diversi conducenti e passeggeri si sono salutati con abbracci e lacrime dopo aver girato insieme l'Europa.

Tra questi, Olha Shokarieva, una donna che stava andando in Spagna con il figlio più piccolo, lasciando un altro figlio e suo marito, che è rimasto in Ucraina: «lottare per le nostre vite, per l'indipendenza del nostro Paese», ha raccontato durante il viaggio.

- «Vite cambiate» -

Persone provenienti da tutta l'Europa occidentale hanno preso la strada in auto, o hanno raccolto risorse per noleggiare autobus, per aiutare gli ucraini a trasferirsi nelle loro nuove case.

L'idea del convoglio è nata durante un discorso sulla guerra tenuta da diversi tassisti in attesa dei clienti all'aeroporto di Madrid.

Quando un autista ha suggerito di andare in Polonia per portare rifugiati ucraini in Spagna, molti altri si sono iscritti, ha detto José Miguel Fúnez, un portavoce della Federazione professionale dei taxi di Madrid che ha coordinato l'operazione. Ben presto sono stati raggiunti da dozzine di conducenti.

«La risposta è stata incredibile, non ce lo aspettavamo», si è congratulato con Fúnez.

Javier Hernández, che ha portato una coppia e il loro figlio di 12 anni in Spagna, ha spiegato che non poteva stare seduto pigramente «guardando le immagini di bambini, donne» in fuga dai bombardamenti.

All'inizio i rifugiati erano timidi e non hanno lasciato il veicolo quando il convoglio si è fermato per riposare, ma poi «ci hanno abbracciato, hanno scherzato», ha detto questo tassista di 47 anni.

«In un solo giorno la sua vita è cambiata, è molto emozionante», ha aggiunto Hernández, sminuendo ciò che ha ottenuto: «Non è niente, sta guidando per qualche giorno, che è quello che facciamo a Madrid».

Gli organizzatori stimano che l'operazione sia costata circa 50.000 euro ($55.000), principalmente in carburante e pedaggi, coperti da donazioni, principalmente da parte dei tassisti.

«Abbiamo persone fantastiche», ha detto Jesús Andrades, 38 anni, uno dei coordinatori della carovana, responsabile del trasporto di tre donne.

«Anche alcuni figli di tassisti sono venuti a dare i soldi dai loro salvadanai», ha spiegato Andrades.

- «Un granello di sabbia» -

I tassisti di Madrid hanno una lunga storia di assistenza in situazioni di crisi.

Durante gli attentati del 2004 nella capitale Spagnola, in cui sono morte quasi 200 persone, i tassisti hanno portato i feriti in ospedale.

E al culmine della pandemia covid in Spagna nel 2020, si sono occupati di portare i medici da casa a casa o i malati in ospedale.

«Siamo persone umili. Credo proprio che le persone più umili siano più coinvolte», ha detto Hernández, che ha vissuto per strada per un anno dopo aver sofferto di depressione a causa del suo divorzio.

Più di tre milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina da quando la Russia ha invaso il paese il 24 febbraio e la Polonia ha accolto la maggior parte di loro, secondo i dati delle Nazioni Unite.

L'ambasciata ucraina a Madrid ha aiutato a selezionare i rifugiati per il convoglio.

Come altri autisti che hanno partecipato alla carovana, Nuria Martinez, 34 anni, si è detta disposta a rimettersi in viaggio per raccogliere altri rifugiati.

«Non si può fare nulla dal divano di casa, dobbiamo mettere insieme un granello di sabbia», ha detto Martínez, che ha portato una madre e un bambino di due mesi.

