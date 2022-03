Saint-Etienne e Troyes pareggiano 1-1 nel campionato francese

PARIGI (AP) - Il dieci volte campione del campionato francese Saint-Etienne è rimasto in pericolo di retrocessione, così come Troyes, dopo che entrambe le squadre hanno firmato un pareggio per 1-1 venerdì.

Lebo Mothiba, un attaccante sudafricano, ha mandato Troyes in testa all'inizio della partita con un tiro da distanza ravvicinata superato da Abdu Conte. Il centrocampista algerino Ryad Boudebouz ha pareggiato per il Saint-Etienne a metà del secondo tempo con un rigore.

Il Saint-Etienne ha segnato otto punti nelle partite in cui era in svantaggio nel 2022, più di qualsiasi altra squadra del campionato.

Troyes marcia in 15esima posizione, con due punti di vantaggio su Saint-Etienne, che è 18°.

Il Paris Saint-Germain, leader del torneo, visita il Principato di Monaco domenica.