Rodrigo González balla con il suo imitatore e un cattivo movimento gli fa slogare la spalla dal vivo

Un momento inaspettato è stato vissuto sul set di Amor y Fuego quando il sosia di Rodrigo González è arrivato nel programma e lo ha invitato a ballare. E il fatto è che l'autista non avrebbe mai immaginato che la sua spalla destra sarebbe uscita dal vivo, così Gigi Mitre molto preoccupato ha dovuto mandarlo in una pausa pubblicitaria.

Al suo ritorno, la collega di «Peluchín» ha confessato che ci teneva a lui perché pensava che dovesse andare urgentemente in un centro sanitario; tuttavia, l'animatore è riapparso e ha spiegato cosa è successo esattamente.

Secondo Rodrigo González, ha avuto questo problema alla spalla da quando era molto giovane, ma fino ad ora si è rifiutato di risolverlo a causa del tempo di recupero, poiché deve riposare per tre mesi dopo aver subito un'operazione.

«Siamo tornati, tutto è in ordine, operativo, ci sono persone che si sono spaventate, ho un tema sulla spalla che hanno anche molte persone, se faccio una brutta mossa viene fuori, non mi è mai successo dal vivo, ce l'ho dagli anni venti che è iniziato e richiede un'operazione che è molto semplice, sono tre mesi di ferie», ha detto.

In un altro momento «Peluchín» ha spiegato che è già abituato a staccarsi la spalla, anche se non gli era mai successo dal vivo prima. Ha anche rivelato che la produzione dello spettacolo non ha capito cosa gli fosse successo quando si è avvicinato a loro chiedendo loro di tirargli il braccio.

« La gente si è spaventata, perché nessuno sa che ce l'ho... Direi, per favore, di portarmelo in modo che torni al suo posto . Mi è successo che mi sostengo e viene fuori, chiedo alla gente di riportarlo al suo posto», ha detto.

Inoltre, il pilota di Amor y Fuego ha sottolineato che la prima volta che gli è successo era spaventato perché non capiva cosa gli stesse succedendo, ma col tempo è riuscito a controllarlo. « La prima volta che mi è successo non ho capito niente e mi ha fatto male, e poi no », ha aggiunto.

RODRIGO GONZALEZ CONTRO GESÙ ALZAMORA

Rodrigo González ha ricordato a Jesús Alzamora che c'è molta concorrenza in televisione, quindi valutano il talento che genera un pubblico più delle persone che si sono preparate per anni che non chiamano sponsor.

Questo commento è arrivato dopo che l'ex autista ha sottolineato che quando lavorava in televisione un reality boy guadagnava in un giorno quello che gli veniva pagato in un mese intero.

« Se non generi risultati, se non realizzi un profitto, se il tuo stipendio non va secondo quello che guadagnano e di più, perché se non quello che è il business, questa non è una Ong, ti rimandano a casa come ovunque », ha detto.

