Questa è stata la sorprendente visita di Rosalía in Messico prima dell'uscita del suo album «Motomami»

La cantante catalana Rosalía, in anteprima oggi 18 marzo, uno dei progetti più attesi di quest'anno nel mondo della musica. Questo è il suo terzo materiale discografico intitolato Motomami attraverso la Columbia Records.

L'album in studio contiene 16 brani inediti per i quali l'artista ha affermato di essersi ispirato alla cultura giapponese e ai ritmi latinoamericani, flamenco, bolero e dembow, cercando di trasmettere un messaggio di empowerment femminile al limite di un intimo concetto di trasformazione.

In questo senso, pochi giorni dopo che il progetto è finalmente venuto alla luce dopo tre anni di gestazione, Rosalía ha deciso di visitare le terre messicane come ultima tappa prima di volare in patria dopo aver trascorso un po 'di tempo nelle Americhe per lavoro. La sua ultima visita è stata effettuata nell'ottobre 2021.

Con una carriera breve ma fruttuosa, Rosalia è diventata una delle figure più acclamate nel mondo della musica moderna (Foto: Instagram/ @rosalia .vt)

Il suo arrivo in Messico ha suscitato scalpore tra i suoi fan, che l'hanno accolta con affetto all'aeroporto internazionale CDMX. La cantante è stata estremamente gentile con i suoi fan e con i giornalisti che l'hanno avvicinata. In mezzo alle domande e ai regali dei paparazzi, tra cui alcuni oggetti artigianali e una maglia da calcio della squadra nazionale messicana con il suo nome scritto sopra, la cantante ha dichiarato il suo gusto per l'affetto della gente, la gastronomia e la musica del nostro paese.

Attraverso i suoi social network, Rosalia ha annunciato il suo incontro con TikToker e l'influencer Michel Chavez, in cui l'interprete di successi come Con Altura e Malamente, ha osato provare una delle delizie messicane più controverse non solo nel mondo, ma anche nella nazione stessa: il cavallette.

L'artista ha provato questa esotica prelibatezza messicana per la prima volta e la sua reazione è stata impressionante (Foto: Instagram/ @rosalia .vt)

Ha condiviso sulla sua piattaforma Instagram il momento in cui mette salsa verde e limone su uno di questi insetti e poi, con un pizzico di nervosismo, lo mangia: «Ha un buon sapore! , ha un buon sapore!» , esclamò sorprendentemente per questa esotica delizia gastronomica. Questa reazione ha provocato l'eccitazione e l'ammirazione dei suoi seguaci messicani su Internet, rubando ancora una volta i loro cuori.

La cantante non ha approfondito la sua breve visita in Messico. Il 16 marzo è stata catturata di nuovo all'aeroporto della capitale, salutando i suoi tifosi e indossando la maglia della squadra di calcio messicana che le era stata precedentemente regalata.

La stampa messicana l'ha contattata per farle domande sulla censura della copertina del suo nuovo album nel programma statunitense The Stasera spettacolo con Jimmy Fallon e sulla rivalità tra Residente e J Balvin.

La sua semplicità è stata elogiata dopo aver ignorato le domande dei giornalisti e essersi invece concentrati sul dare autografi, scattare foto e persino avere piccole conversazioni con i loro fan. Ad un certo punto lo spagnolo ha interrotto la sua passeggiata per raccogliere un berretto da terra e chiedere del proprietario.

Attraverso un selfie, oltre ad altre foto in cui viene mostrato con la stessa maglia della squadra di calcio messicana, ha espresso la sua tristezza per non essere più in grado di rimanere nel Paese. Le immagini sono state pubblicate su uno dei suoi account Instagram, in particolare quello di @holamotomami dove ha più di 316.000 follower. In essi ha confessato di non voler lasciare il Messico.

Rosalia ha sfoggiato con orgoglio una maglia della squadra di calcio messicana che ha ricevuto in regalo durante la sua visita nel nostro paese (Foto: Screenshot /Instagram @holamotomami)

In altre occasioni Rosalia ha già dimostrato il suo gusto per la cultura della nostra nazione. L'anno scorso ha condiviso sui suoi social alcune fotografie della sua manicure nello stile della lotteria messicana: lo scorpione, il cuore, la luna e il diavolo, erano alcuni disegni che vantava sulle unghie.

