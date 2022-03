Queretaro batte l'Atletico San Luis 2-1 all'inizio della giornata del calcio messicano

Con un gol dell'argentino Leonardo Sequeira, Queretaro ha battuto 2-1 l'Atletico San Luis giovedì nella partita che ha dato il via alla 11a giornata del torneo di calcio messicano Clausura 2022 disputato allo stadio Morelos.

Al 15° minuto, l'argentino Rubens Sambueza ha perso l'occasione di guidare l'Atlético sparando un rigore che è stato parato dal portiere uruguaiano Washington Aguerre.

I 'White Roosters' di Queretaro hanno segnato 1-0 a 61 con un rigore che Angel Sepulveda ha portato alla sinistra del portiere argentino Marcelo Barovero che si è lanciato sul fianco destro.

L'1-1 della squadra di San Luis ha raggiunto i 67 ed è stato segnato dallo spagnolo Unai Bilbao con un tiro in basso e sul palo destro che ha superato il tiro di Aguerre.

La vittoria dei «White Rooster» è stata consumata a 77 anni quando Sequeira ha firmato 2-1 con un colpo di testa nell'area piccola.

Con questo risultato, Queretaro ha raggiunto 11 punti e l'Atletico San Luis è rimasto con 10 punti.

Questa partita è stata giocata allo stadio Morelos e non allo stadio La Corregidora, la solita casa del Queretaro, per precauzione alla visita dell'Atlético San Luis; queste squadre mantengono una rivalità che è conosciuta come la «classica della 57" - a causa della strada che collega le due città - e che ha avuto episodi di violenza prima.

Sebbene questo impegno sia stato svolto a porte chiuse, è stato protetto da 200 elementi di sicurezza.

In questo giorno si terranno due classici. Sabato allo stadio Universitario, le Tigres dell'attaccante francese André-Pierre Gignac, leader della classifica marcatori, ospiteranno il Monterrey nella classica regale, che arriverà con una serie di tre vittorie consecutive.

Domenica allo stadio Jalisco, gli «Zorros» dell'Atlante, campioni in carica del calcio azteco, ospiteranno il «Chivas» di Guadalajara nella classica tapatio.

—Risultati della giornata

-giovedì

Queretaro-Atletico San Luis 2-1

-venerdì

Puebla Santos

-sabato

Tigres-Monterrey

Pachuca-Cruz Azul

America-Toluca

Atlas-Guadalajara

Mazatlan-Leon

Tijuana-Juárez

Posizioni:

- Punti J G E P GF GC DIF

1. Pachuca* 22 9 7 1 1 20 8 12

2. Puebla 21 10 6 3 1 18 9 9 9

3. Tigre* 20 9 6 2 1 20 13 7

4. Atlante 18 10 5 3 2 12 7 5

5. Cruz Azul 17 10 5 2 3 17 13 4

6. Monterrey* 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Leon 15 10 4 3 3 9 10 -1

9. Guadalajara 12 10 3 3 4 15 14 1

10. Pumas* 11 9 3 2 4 14 10 4

11. Santi 11 10 3 2 5 15 17 -2

13. Queretaro 11 2 5 4 10 15 -5

14. Tijuana* 11 9 3 2 4 8 14 -6

15. Atlético San Luis* 10 10 3 1 6 11 14 -3

16. Juárez 8 10 2 2 6 8 15 -7

17. America 7 10 1 4 5 10 16 -6

18. Mazatlan* 7 9 2 1 6 10 17 -7

*Hanno una partita in sospeso

str/ag