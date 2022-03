Putin vieta ai residenti di acquistare partecipazioni in società straniere

Mosca, 18 Mar Il presidente russo Vladimir Putin ha vietato oggi ai residenti con decreto di acquistare azioni di società straniere fino al 31 dicembre senza espressa autorizzazione della Banca centrale, nel quadro di misure contro «azioni ostili» degli Stati Uniti e di altri paesi. Il decreto presidenziale, pubblicato sul sito del Cremlino, conferisce al consiglio di amministrazione della Banca centrale russa (BCR) il potere di stabilire l'importo delle operazioni di pagamenti anticipati da parte dei residenti a persone fisiche e giuridiche straniere. Il BCR determinerà anche l'importo dei trasferimenti di conti nelle banche russe da non residenti registrati in paesi ostili a conti di non residenti che appartengono a Stati che non svolgono azioni ostili contro la Russia. Inoltre, l'autorità di regolamentazione stabilisce anche gli importi dei trasferimenti da conti di non residenti che provengono da Stati che non compiono azioni ostili a conti aperti in paesi immisti. Questo potere del BCR si estende anche ai trasferimenti senza aprire conti e all'acquisto di valuta estera da parte di persone giuridiche non residenti. Il decreto presidenziale stabilisce che il regolatore sarà in grado di esonerare gli esportatori dall'obbligo di vendere l'80 per cento della valuta estera guadagnata come vendite all'estero. Il governo russo ha adottato l'8 un elenco di paesi e territori ostili, che comprende Stati Uniti e Canada, tutti i paesi membri dell'Unione europea (UE), Regno Unito, Ucraina, Montenegro, Svizzera, Albania, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia. San Marino, Macedonia del Nord, Giappone, Corea del Sud, Australia, Micronesia, Nuova Zelanda, Singapore e Taiwan. CAPO mos/vh