Previsioni video in spagnolo alle 13H00 GMT

= NOTIZIE PRINCIPALI =

Attentato vicino all'aeroporto di Leopoli in Ucraina

LEOPOLI: La vicinanza dell'aeroporto di Leopoli (Leopoli), nell'Ucraina occidentale, è stata colpita venerdì da «missili» russi, secondo il sindaco di quella città.



In attesa dell'assalto russo, Odessa diventa una fortezza

ODESSA, Ucraina: Il soldato si fonde in un lungo abbraccio con sua moglie e sua figlia, prima di separarsi a malapena dalla barricata che blocca l'accesso al sublime Opera House di Odessa, una storica città ucraina.



La guerra in Ucraina complica il ritorno del turismo a Cuba

VIÑALES, Cuba: A cavallo davanti ai mogotes di Viñales, Taliv Hasis, un farmacista olandese, dice di aver realizzato il suo sogno di visitare Cuba. I turisti stavano iniziando a tornare sull'isola, ma la guerra in Ucraina ha ravvivato l'incertezza per questo settore che muove l'economia cubana.



= ALTRE NOTIZIE ATTUALI =

Quarta persona trovata morta sotto le macerie dopo una valanga nelle Ande peruviane

LIMA: I soccorritori hanno trovato giovedì il corpo senza vita di una quarta persona, su otto, scomparsa, in seguito alla valanga che martedì ha devastato diverse case in un villaggio andino nel nord del Perù.



L'Argentina ratificherà un nuovo programma con il FMI per 45 miliardi di dollari

BUENOS AIRES: Il Senato argentino ha approvato giovedì un nuovo accordo con il Fondo monetario internazionale per 45 miliardi di dollari, con il quale evoca lo spettro del default e cercherà di frenare l'inflazione in fuga di oltre il 50% all'anno.



Diverse ONG hanno criticato il governo Ortega sono stati messi fuori legge in Nicaragua

MANAGUA: Il parlamento controllato dal governo del Nicaragua giovedì ha vietato 25 ONG, molte delle quali criticano il governo di Daniel Ortega, ma anche un'organizzazione umanitaria che esegue interventi chirurgici gratuiti su bambini con palatoschisi.



Chiedono che l'esercito salvadoregno riconosca la paternità nell'omicidio di giornalisti olandesi

SAN SALVADOR: Parenti e organizzazioni umanitarie hanno chiesto questo giovedì che l'esercito salvadoregno riconosca il suo coinvolgimento nell'assassinio di quattro giornalisti olandesi 40 anni fa, durante la guerra civile (1980-1992), e che ci sia giustizia per le vittime.



L'opposizione venezuelana chiede una data per le elezioni presidenziali e prepara le primarie

CARACAS: Il leader venezuelano Juan Guaidó ha chiesto giovedì una data per le prossime elezioni presidenziali, inizialmente previste per il 2024, e ha assicurato che tutte le fazioni dell'opposizione concordano di chiedere primarie per rinnovare la leadership.



Il Messico ha 37.000 corpi non identificati

MESSICO: Il Messico ha registrato 37.000 corpi non identificati che giacciono nei servizi forensi e nelle tombe clandestine, ha riferito il governo giovedì.

