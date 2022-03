Pochi abitanti del villaggio tornano nella zona colpita di Fukushima

FUTABA, Giappone (AP) — Alla prima occasione, Yasushi Hosozawa è tornato al suo villaggio a Futuaba dopo che una piccola parte della città ha riaperto lo scorso gennaio, 11 anni dopo un disastro nucleare nell'impianto di Fukushima Daiichi, che si trova a breve distanza dal sito.

Non è stato facile.

I 7.000 abitanti di Futaba, che ospita parte dell'impianto, hanno dovuto evacuare a causa delle radiazioni dopo che un terremoto e uno tsunami hanno ucciso o sono scomparse più di 18.000 persone sulla costa nord-orientale del Giappone l'11 marzo 2011.

Solo sette persone sono tornate permanentemente nella località.

«Futaba è la mia casa. Volevo tornare dopo il disastro. Ci ho sempre pensato», ha detto Hosozawa, 77 anni, durante un'intervista a The Associated Press a casa sua, che siede su un capannone pieno di attrezzature da pesca.

Accanto c'è un ramen abbandonato, e ci sono così tante case ed edifici demoliti intorno ad esso che il quartiere sembra inospitale.

Hosozawa, un idraulico in pensione, ha dovuto trasferirsi tre volte nell'ultimo decennio. Tornare a Futaba era il suo sogno, e ha aspettato pazientemente mentre altre città vicine riaprivano prima.

Con sua sfortuna, l'approvvigionamento idrico non era stato ricollegato il giorno in cui era tornato in città. Doveva andare a casa di un amico in un villaggio vicino e riempire d'acqua contenitori di plastica.

La località non dispone di cliniche, negozi o altri servizi commerciali per le necessità quotidiane. Devi lasciare Futaba per comprare cibo o consultare il tuo medico per darti il tuo medicinale per il diabete.

In una giornata normale, viene preparata una colazione a base di riso, zuppa di miso e natto. Verso mezzogiorno, guidi per circa 10 minuti per arrivare a Namie, una città appena a nord di Futaba, dove compri il pranzo e altri generi alimentari.

Fai una passeggiata la sera, ma «non vedo una sola anima tranne i poliziotti di pattuglia». Di tanto in tanto va alla stazione ferroviaria, solo per chiacchierare con i funzionari locali. Dopo aver bevuto un po' di sake a casa, va a letto presto mentre ascolta vecchie canzoni «enka».

Attende con impazienza l'arrivo della stagione di pesca e si diverte a coltivare ortaggi nel suo giardino.

Ma Hosozawa si chiede se questo sia il modo migliore per vivere i suoi ultimi anni. «Non vivrò a lungo e se mi restano tre o quattro anni in più preferirei non essere in una Futaba come questa», ha detto. «Forse è stato un errore tornare».

«Chi vorrebbe tornare in una città senza scuole o senza un medico? Non credo che le giovani famiglie con bambini vogliano tornare», ha detto.

___

Quando enormi quantità di radiazioni sono sfuggite all'impianto, più di 160.000 residenti in tutta Fukushima hanno dovuto evacuare, tra cui circa 33.000 che non sono ancora stati in grado di tornare a casa.

Dei 12 villaggi vicini che rimangono aree totalmente o parzialmente riservate, Futaba è l'ultimo a consentire ad alcuni residenti di tornare. Ci sono ancora aree riservate in sette località in cui è in corso una decontaminazione intensiva in aree che dovrebbero riaprire nel 2023.

Molti abitanti di Futaba sono stati costretti a rinunciare alla loro terra per la costruzione di un deposito di materiale radioattivo, e il paesaggio incerto di Fukushima Daiichi nei prossimi decenni a causa della sua pulizia complica la pianificazione urbana.

Il progetto Futaba, che aiuta a rivitalizzare la località attraverso il turismo, nuovi affari e la migrazione dall'esterno di Fukushima, vede un potenziale per il turismo educativo.

«A Futaba ci sono ancora luoghi con le cicatrici del disastro... e i visitatori possono vedere la loro realtà e pensare al futuro», ha detto Hidehiko Yamasaki del Futaba Project.

Hideyuki Ban, co-direttore del Citizens' Nuclear Information Center, afferma che coloro che sono tornati nella regione dovrebbero sottoporsi a esami medici. Dice che i livelli di radiazioni sono simili a quelli di un lavoratore nucleare, e potrebbero causare un rischio maggiore di cancro entro i prossimi cinque anni.

Futaba riaprirà ufficialmente a giugno un'area di 560 ettari (1.400 acri) vicino alla stazione ferroviaria, circa il 10% della città, e un'area che un tempo era il quartiere commerciale e dove viveva più della metà degli abitanti. Le visite al villaggio sono consentite dal 2020, prima delle Olimpiadi di Tokyo, quando sono ripresi i servizi di treni e autobus, ed è stato aperto un museo dei disastri, gestito dalla prefettura.

Futaba ha invitato 24 aziende, molte delle quali sono coinvolte nella pulizia della città e dello stabilimento, ad avviare nuove attività come parte di un piano per rivitalizzare l'industria locale. L'apertura di un municipio temporaneo è prevista per agosto e un complesso residenziale di 86 unità è in costruzione. L'obiettivo della città è quello di avere 2.000 residenti nei prossimi cinque anni.

Gli ultimi sondaggi mostrano che solo l'11,3% delle 5.625 persone che sono ancora registrate come residenti di Futaba vuole tornare a vivere lì, e più del 60% ha dichiarato di no. Ma il 66% afferma di voler rimanere in contatto con le persone.

I funzionari locali che torneranno a vivere a Futaba prima della riapertura del consiglio comunale dovranno ancora trovare modi per migliorare l'ambiente in modo che le persone vogliano tornare, ha affermato il sindaco Shiro Izawa. «Possiamo farlo se non ci arrendiamo».

___

Atsuko Yamamoto, 50 anni, gestisce un ristorante fast food Penguin nella food court del centro commerciale della comunità di Futaba, ma si trasferisce ogni giorno da un'altra città di Fukushima.

«Ho sempre pensato di dover fare qualcosa (a causa del recupero di Futaba), così ho alzato la mano» quando ho visto l'offerta di spazio disponibile nell'area alimentare, aperta due anni fa, racconta Atsuko, che viveva a Futaba. «Quando sono stato evacuato, non avrei mai immaginato di poter tornare a Futaba in questo modo».

Nonostante il suo grande attaccamento alla sua città natale, gli è impossibile vivere lì, dice. L'unico modo per far funzionare la tua attività è acquistare le tue forniture a Iwaki, il centro commerciale sulla costa di Fukushima dove attualmente risiede, e poi viaggiare per circa 60 chilometri (40 miglia) fino a Futaba.

Sua madre era solita vendere ciambelle e hamburger in una bancarella vicino alla stazione ferroviaria, ed era un luogo popolare tra gli studenti locali e un punto di riferimento per la gente di Futaba prima che il disastro colpisse.

«Mentre Futaba si trasforma rapidamente in un luogo sconosciuto, spero che questo posto possa aiutare coloro che vivevano qui a sentirsi a casa», afferma Yamamoto. Gli edifici e le case più riconosciuti vengono abbattuti e la maggior parte dei visitatori sono volti nuovi.

«Dal nostro punto di vista, gli edifici che ci ricordano la nostra città stanno scomparendo, come le case in cui vivevano i miei amici, ed è estremamente triste», ha detto mentre cercava di contenere le lacrime. Dice di non poter fare a meno di guidare per i luoghi in cui erano quelle case, compresa la sua, in modo da provare dolore e ricordare il passato.

«È difficile da spiegare», dice. «Quindi spero che la gente torni e veda davvero questo posto».

___

Takumi Yamada, dipendente dell'unico hotel di Futaba, che ha riaperto lo scorso maggio, è originario del vicino villaggio di Namie.

Yamada, 23, ha trascorso gran parte della sua adolescenza fuori Namie dopo essere uscita di corsa dalla scuola elementare ed essere fuggita a Saitama, vicino a Tokyo, con i suoi genitori e due fratelli.

Dopo aver studiato in altre parti di Fukushima e Tokyo, Yamada ha deciso di tornare a casa per riconnettersi e conoscere meglio un'area che ricordava a malapena.

Yamada dice di essere stata entusiasta del tempo in cui ha lavorato alla reception dell'hotel e di aver sentito accidentalmente altri ex residenti parlare del luogo in cui si trovavano alcuni amici comuni.

«Sarebbe bello se questo hotel diventasse un punto d'incontro per coloro che vivevano qui», ha detto Yamada. «Se ci sono persone che continuano a chiedersi se dovrebbero tornare, penso sia meglio che vedano la situazione da sole».