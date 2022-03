Perù-Uruguay: la notizia degli attaccanti de 'La Celeste' prima della partita per le qualificazioni Qatar 2022

La nazionale peruviana dovrà affrontare un duro impegno con la sua controparte uruguaiana alla diciassettesima data delle qualificazioni sudamericane. Entrambe le squadre hanno bisogno della vittoria per avere la possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. In questo senso, «La Celeste» avrà tutto il suo potere nell'offensiva, quindi in questo articolo vi parleremo delle notizie di ciascuno dei quattro attaccanti «Charrúas» convocati .

Per cominciare, vale la pena ricordare che poche ore fa, l'Uruguayan Football Association (AUF) ha annunciato i calciatori 26 che sono stati chiamati a giocare l'ultima doppia data del processo di qualificazione contro il Perù a Montevideo giovedì 24 marzo e il Cile a Santiago martedì 29. Tale elenco include i nomi imponenti di Luis Suárez, Edinson Cavani, Darwin Núñez e Maximiliano Gómez. Tutti gli attaccanti e che analizzeremo di seguito:

LUIS SUAREZ

Il 'Pistolero' ha un nome inciso nel calcio internazionale dal Liverpool d'Inghilterra e dal Barcellona in Spagna, club dove ha mostrato la sua versione migliore nel Vecchio Continente. Attualmente gioca all'Atlético de Madrid, entità in cui è arrivato a metà del 2020. Con i «colchoneros» vinse il titolo spagnolo LaLiga in quella stagione, essendo il capocannoniere della sua squadra con 21 punti.

Tuttavia, il suo presente indica che è stato un sostituto di Diego Simeone a favore del duo João Félix-Antoine Griezmann. Infatti, la sua ultima partita di partenza è stata il 19 febbraio nella vittoria per 3-0 contro l'Osasuna. Tuttavia, è riuscito a trasformare 11 gol in 36 partite . Allo stesso modo, il fatto che sia un marcatore naturale con tutta l'esperienza nelle qualificazioni e nei mondiali lo rende pericoloso per il Perù con i suoi 7 gol in 12 partite giocate nell'attuale processo di qualificazione .

'Lucho' Suarez sarà il grande riferimento dell'Uruguay nell'attacco con Edinson Cavani. | Foto: Nicolás Celaya

EDINSON CAVANI

Il «Matador» è un'altra delle famose armi di «La Celeste». La sua carriera è ben nota nel calcio europeo in club come Palermo, Napoli, PSG e ora al Manchester United. Il cast inglese è arrivato a metà del 2020 in un'operazione concordata per un anno. Ma la sua grande prestazione con 17 gol e 5 assist in 39 partite ha fatto sì che la dirigenza lo estendesse per un'ulteriore stagione.

Ora, in questa stagione, la sua importanza è diminuita notevolmente con il ritorno di Cristiano Ronaldo all'Old Trafford. L'irregolarità della squadra non lo ha aiutato nemmeno a iniziare, quindi questo si è riflesso nei 2 gol e 1 assist che ha giocato in 16 partite giocate . Tuttavia, ci riferiamo a uno dei migliori marcatori che l'Uruguay ha segnato negli ultimi 20 anni insieme a Luis Suárez e alla pari con lo storico Diego Forlán. Negli attuali Playoff ha solo 2 gol in 7 partite , quindi vedremo se riuscirà a risvegliare la sua sfaccettatura da gol contro il «bicolore».

Il 'Matador' Cavani non è reduce da una buona stagione in casa del Manchester United, ma è sempre un pericolo nell'attacco. | Foto: Agenzie

DARWIN NUNEZ

Sicuramente il giocatore d'attacco più performante oggi. La sua crescita da quando è arrivata in Europa (Almeria dalla Spagna) nel 2019 da Peñarol è stata davvero impressionante. Con gli «indálicos» ha segnato 16 gol in 32 partite.

Tuttavia, la sua esplosione è arrivata dalla mano del Benfa del Portogallo, che gli ha permesso di essere nel mirino dei grandi del Vecchio Continente come Juventus, Atlético de Madrid, Manchester City, tra gli altri. Nella sua prima stagione con «Glorioso» ha segnato 14 gol in 45 partite. Mentre nella stagione in corso ha un enorme 26 punteggi in 33 partite, di cui 4 sono stati in Champions League e 1 lo ha fatto per la qualificazione ai quarti di finale contro l'Ajax in Olanda . Questo potrebbe trasferirlo nella sua nazionale, con la quale è ancora in dovuto perché ha solo 1 gol in 7 partite giocate . Ovviamente, inizierebbe in banca con la presenza del duo Suarez-Cavani, ma è un'alternativa molto interessante ai suoi 22 anni che i «bianco-rossi» dovranno considerare.

Darwin Núñez ha una grande presenza al Benfa in Portogallo. | Foto: Agenzie

MAXIMILIANO GOME

L'attaccante spagnolo del Valencia è la quarta scelta di Diego Alonso nell'offensiva dell'Uruguay . Ha iniziato all'accademia del Defensor Sporting nel suo paese e la sua carriera sembrava essere in aumento in termini di gol. Sebbene non abbia avuto un grande passo in Europa rispetto agli altri attaccanti «charruas». La sua stagione migliore è stata nel 2017/2018 con il Celta de Vigo, dove ha segnato 19 gol in 44 partite. Attualmente, nella squadra «bianco e nero» ha 3 gol in 29 partite, mentre nei playoff ha 1 gol in 4 partite. Un giocatore che, tranne che per la sorpresa all'ultimo minuto, non avrebbe molte opzioni per giocare.

Maxi Gómez è la quarta alternativa di Diego Alonso in testa all'Uruguay. | Foto: AFP

