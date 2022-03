Osasuna, per la permanenza virtuale che Levante desidera ardentemente

Pamplona/Valencia (Spagna), 18 Mar Osasuna è visitato da un Levante in ore basse con l'intenzione di aggiungere tre nuovi punti che serviranno a fare un passo da gigante verso un soggiorno tanto atteso che la squadra valenciana brama e da cui sei punti lo separano, quindi vale solo la pena vincere. L'allenatore dell'Osasuna, Jagoba Arrasate, ha avvertito del «talento» e della necessità che hanno i valenciani, aggiungendo che devono «attaccare, sottometterli e, soprattutto, finire le azioni» per non dare loro la possibilità di correre sui loro dorsi rossi. Osasuna userà i suoi tifosi per avvicinarsi alla vittoria dopo la sconfitta per mano del Barcellona al Camp Nou in cui i visitatori non hanno combattuto i culés in qualsiasi momento, essendo una squadra priva di carattere e complessa contro uno dei grandi della competizione. La comoda posizione in classifica con 35 punti potrebbe fare uno scherzo a un gruppo di giocatori in grado di combattere squadre che optano per sfide più grandi. Il fit 4-0 dovrebbe servire per uscire a mordere fin dall'inizio e restituire così la spinta che i suoi tifosi gli danno ogni due settimane a El Sadar. «Abbiamo la sensazione che ci manchi quella vittoria. Siamo a tre punti dal raggiungimento che rimangono virtualmente e vogliamo che sia domani a casa», ha detto Arrasate entusiasta di dare una gioia ai suoi tifosi. Quelli di Tajonar stanno attraversando un'evidente mancanza di gol. Il gol dell'argentino Chimy Avila contro il Villarreal due giorni fa è l'ultimo in quattro partite. Il croato Ante Budimir sembra essere incaricato di finalizzare le azioni dei suoi compagni di squadra, una missione che richiederà al resto della squadra di arrivare assiduamente nell'area avversaria. Quello di Berriatua ha chiesto ai suoi giocatori «ritmo, intensità e di poter occupare bene l'area avversaria per poi essere più energici in difesa», cosa che non si è vista l'altro giorno al Camp Nou. Questa è la prima partita dopo aver ufficializzato i lavori di ristrutturazione di Arrasate e Chimy Ávila, due capitali per il progetto di un club nascente che è vicino alla sua quarta presenza consecutiva in Primera. L'argentino tornerà sulla fascia destra dopo aver saltato l'evento Camp Nou a causa dell'accumulo di cartellini gialli. Attualmente è il più eccezionale e domani dovrebbe segnare le differenze rispetto al cantante principale. Per quanto riguarda l'11, Arrasate è passato dal fare cambiamenti spesso in ogni partita ad avere un gruppo di partenti indiscutibili che hanno dato continuità all'idea di gioco dell'allenatore basco, quindi domani non è prevista una rivoluzione. A sei punti dalla permanenza con dieci partite di vantaggio e una pausa in campionato proprio dietro l'angolo, il Levante non può che vincere e sperare che i suoi rivali inciampino. La grande novità è il ritorno alla chiamata di José Luis Morales, che ha saltato l'ultima partita del campionato con un colpo al ginocchio, e che questa settimana si è allenato praticamente normalmente e con i suoi compagni di squadra. Tuttavia, l'ala Jorge De Frutos, che ha ricevuto un duro colpo al piede destro contro l'Espanyol, non è stato in grado di recuperare in tempo e causerà il licenziamento per questo scontro. Inoltre, Duarte e Clerc continuano con il loro assetto a causa di infortuni al ginocchio, il centrocampista Gonzalo Melero deve giocare una partita di rigore a causa dell'accumulo di gialli, mentre Jorge Miramón torna in lista dopo una partita sanzionata. L'italiano Alessio Lisci potrebbe scommettere ancora su Pubill sul terzino destro nonostante il ritorno di Miramón, con Franquesa o Son sul lato sinistro e l'ingresso di Vezo nell'undici di partenza dall'infortunato Duarte. Senza Melero, Malsa potrebbe tornare alla formazione iniziale con Pepelu e Bardhi nel midollare e nonostante il gol segnato contro l'Espanyol nell'ultima partita, Dani Gómez sembra un passo indietro rispetto a Roger, che formerebbe la coppia d'attacco con il capitano della squadra, José Luis Morales. Formazioni probabili: Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, David Garcia, Juan Cruz, Manu Sanchez; Torro; Chimy Avila, Moncayola, Javi Martinez, Ruben Garcia e Budimir. Levante: Cardenas, Pubill, Vezo, Rober, Cáceres, Figlio di Franquesa, Pepelu, Malsa, Bardhi, Morales e Roger. Arbitro: Javier Alberola Rojas (Castigliano-Manchego) Stadio: El Sadar. Orario: 17:30 GMT — Posizioni: Osasuna (11°), Levante (20°) La chiave: il ritorno di Chimy Ávila sulla fascia destra. Fatto: Osasuna potrebbe chiudere virtualmente il soggiorno. La frase: «Siamo a tre punti dal raggiungimento di quella permanenza virtualmente», Jagoba Arrasate. 1011911 1005179 le/mg-pzm/cta/jap