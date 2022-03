Nadal va con epic in semifinale e aggiunge 19 vittorie di fila nel 2022

Indian Wells (USA), 17 Mar Rafa Nadal si è qualificato questo giovedì per le semifinali di Indian Wells presentando l'imprevedibile e controverso Nick Kyrgios, una vittoria avvolta in epica e con la quale il tennista spagnolo ha esteso la sua eccezionale striscia imbattuta a 19 vittorie nel 2022. Il tennista spagnolo ha sofferto molto ma ha finito per prevalere in una partita emozionante e dura contro Kyrgios 7-6 (0), 5-7 e 6-4 in due ore e 46 minuti Triplo vincitore di Indian Wells (2007, 2009 e 2013), Nadal potrebbe affrontare il connazionale Carlos Alcaraz in semifinale se il giovane spagnolo sconfiggerà il britannico Cameron Norrie, campione in carica di Indian Wells, nei suoi quarti di finale stasera. CAPO dvp/auto (foto)